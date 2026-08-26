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26 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket 26 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.08.2026 - 14:22
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ŞOK 26 Ağustos - 1 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

26 Ağustos ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Ağustos - 1 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Sancak Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri 400 g 269 TL

Sancak Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri 400 g 269 TL

  • Lio Salamura Siyah Zeytin (321-380 Adet/KG) 500 g 99 TL

  • Danone Yoshake Berricus / Şeftali 200 ml 29,90 TL

  • Eti Süt Burger Yaban Mersinli Yoğurtlu 35 g 19,50 TL

  • Piyale Mac&Cheese Makarna 208 g 49,90 TL

  • Superfresh Pizza King 4'lü 780 g 259 TL

  • Algida Dövme Sade Dondurma 1400 ml 129 TL

  • Algida Maraş Usulü Sade / Sade-Çikolata Dondurma 500 ml 169 TL

  • Coquette Pro Ricotta Cheesecake 130 g 64,90 TL

  • Çizmeci Time Wafer Master Çilek Kremalı / Kakaolu Fındık Kremalı Gofret 128 g 39,95 TL

  • Çizmeci Time Wafer Master Kakaolu Rulo Gofret 400 g 199 TL

  • Çizmeci Time Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı / Çikolata Kremalı Rulo Gofret 250 g 139 TL

  • Çizmeci Time Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı / Çikolata Kremalı Gofret 280 g 99,95 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 1000 g 349 TL

  • Mimosa Karamelli Bisküvi 128 g 39,95 TL

  • Hatır Türk Kahvesi 100 g 79,90 TL

  • Nescafe Xpress Cafe Choco / Karamel / Original / Vanilya 250 ml 54,90 TL

  • Cipso Tube Sade Patates Cipsi 160 g 79,90 TL

  • Eti Benim'o Kombo Fındıklı Kremalı 84 g 29,95 TL

  • Eti Bidolu Kakao Kremalı Fındıklı Parçacıklı Gofret 81 g 37,95 TL

  • Eti Burçak Tahıl Cipsi Mevsim Yeşillikli 110 g 45 TL

  • Ülker Halley Çikolatalı Portakallı Pasta Tadında 236 g 79,95 TL

Agiva Keratin / Argan Şampuan 1000 ml 229 T

Agiva Keratin / Argan Şampuan 1000 ml 229 T

  • Elidor Fön Sütü 190 ml 199 TL

  • Morfose Milk Therapy Saç Maskesi 25 ml 19,90 TL

  • Pia Figürlü Masa Aynası 199 TL

  • Dove Bond Repair Şampuan 400 ml 179 TL

  • Dove Bond Repair Serum 80 ml 299 TL

  • Papia Home Asmalı Havlu 250 Yaprak 139 TL

  • Duru Türk Hamamı Klasik Sabun 4x200 g 99 TL

  • Sleepy Kişisel Bakım Havlusu 25'li 39,90 TL

  • Raid Elektromat Tablet 10'lu 99 TL

  • Raid Elektro Likit Sistem 30 Gece 239 TL

  • Raid Hamam Böceği Yemi 6 Adet 219 TL

  • Raid Elektromat Yedek 45 Gece 249 TL

  • Raid Elektro Mat Tablet 10'lu 189 TL

  • Raid Karınca Yemi 2 Adet 199 TL

  • Off! Sinekkovar Losyon 100 ml 149 TL

  • Raid Böceksavar Aerosol 300 ml 199 TL

  • Raid Sineksavar Sprey 300 ml 139 TL

  • Raid Sineksavar Kokusuz 300 ml 179 TL

  • Rinso Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar 10 KG 429 TL

  • Ace Klasik Çamaşır Suyu 2 L 99 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L 79 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Jacobs Velvet Kavanoz Kahve 100 g 199 TL 

  • Jacobs Uganda & Kenya Filtre Kahve 200 g 249 TL 

  • Lipton Ice Tea Şeftali / Pepsi / Pepsi Zero Sugar / Yedigün 4x1 L 170 TL 

  • Tamek Karışık Meyve / Şeftali Nektarı 6x200 ml 75 TL 

  • Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 359 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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