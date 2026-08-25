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BİM'e Kapaklı Metal Ayakkabılık Geliyor! 30 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Kapaklı Metal Ayakkabılık Geliyor! 30 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.08.2026 - 16:14
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30 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL

RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL

  • RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı HMB-110 4.900 TL

  • Heifer Cam Kettle 790 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge FC9332/07 6.490 TL

  • Braun Blender Set Multiquick 5 Pro 2.750 TL

  • Fakir Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma 1.190 TL

  • Fakir Çay Makinesi Tea N More 2.690 TL

  • Fakir Silvino El Blenderı Siyah 890 TL

  • Kiwi Pilli Mini El Süpürgesi Gırgır 390 TL

  • Nordica Sensörlü Köpük Sabun Makinesi 390 TL

  • House Pratik Kafa Lambası Hp100 390 TL

  • Torch Ampul 20 WATT 59 TL

  • Torch Ampul 50 WATT 119 TL

Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV DQ40000 11.750 TL

Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV DQ40000 11.750 TL

  • TECNO SPARK SLIM 4G Cep Telefonu 8 GB/256GB 12.900 TL

  • JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.490 TL

  • Polosmart İki Mikrofonlu Karaoke Seti PBS169 690 TL

  • Polosmart Dijital Kamera & Fotoğraf Makinesi PBS156 1.900 TL

  • Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık PBS173 990 TL

  • Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık PBS167 690 TL

  • Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık PBS166 690 TL

  • Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık PBS165 690 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker PBS168 490 TL

  • Polosmart Akıllı Saat PBS164 690 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik PBS163 390 TL

  • Polosmart 20.000 mAh Powerbank PBS151 690 TL

  • Polosmart 10.000 mAh Powerbank PBS161 690 TL

  • Polosmart 10.000 mAh Powerbank PBS150 390 TL

  • Polosmart 5.000 mAh Powerbank Type-C PBS162 590 TL

  • Polosmart Araç İçi Telefon Tutucu PBS172 190 TL

  • Polosmart Tablet Telefon Standı PBS171 149 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 65W PBS135 790 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 30W PBS137 390 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 20W PBS136 290 TL

  • Polosmart Magsafe Selfie Işığı Ayarlanabilir Başlık PBS170 390 TL

  • Polosmart Magsafe Selfie Işığı PBS158 390 TL

  • Polosmart Vakumlu Telefon Tutucu PBS157 690 TL

  • Polosmart Araç Şarjı PBS134 190 TL

  • Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık Çeşitleri 149 TL

  • Polosmart Şarj ve Data Kablosu Çeşitleri 99 TL

Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.199 TL

Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.199 TL

  • Kilitli 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.999 TL

  • Akülü Chevrolet Camaro HL558 15.000 TL

  • Homendra Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

  • Homendra Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

  • Yükselen Zeka Zeka Parkuru Eksik Bırakmayan Kitap 299 TL

  • Yükselen Zeka Montessori İlkokula Hazırlık Seti 299 TL

  • Dede Kristal Puzzle 339 TL

  • Dede Yumuşak Bloklar Kübik 299 TL

  • Go Idy Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL

  • Go Idy Eğitici Yarış Oyunu 79 TL

  • Go Idy Baloncuk Tabanca 379 TL

  • Go Idy Oyuncak Hayvanlar 29 TL

  • Art Craft Minik Canlılar Süper Hafif Kil 109 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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