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BİM'e Porselen Yemek Takımı Geliyor! 28 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Porselen Yemek Takımı Geliyor! 28 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.08.2026 - 10:21
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28 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1990 TL

English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1990 TL

  • Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 129 TL

  • Okyanus Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk 2'li 350 cc 219 TL

  • Luminarc Cam Kavanoz Çeşitleri 500 cc 89 TL

  • Luminarc Cam Kavanoz Çeşitleri 750 cc 99 TL

  • Luminarc Cam Kavanoz Çeşitleri 1000 cc 109 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Kahve Fincanı 3'lü 260 ml 209 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Çerezlik Seti 3'lü 140 ml 139 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı Seti 6'lı 160 ml 199 TL

  • Glass in love Gravürlü Boncuk Detaylı Cam Kupa Seti 3'lü 300 ml 179 TL

  • LAV Valeria Meşrubat Bardağı 3'lü 400 cc 119 TL

  • Benante Desenli Servis Tabağı 19 cm 89 TL

  • Benante Desenli Yuvarlak Kase 25 cm 109 TL

  • Benante Desenli Pizza Tabağı 31 cm 169 TL

  • LAV Defne Servis Tabağı 230 cc 35 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 169 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 109 TL

  • RAKLE Desenli Su Bardağı 295 cc 59 TL

  • Benante Desenli Kase 14 cm 59 TL

  • Benante Cam Kesme Tablası 20 x 30 cm 129 TL

  • LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 170 ml 139 TL

  • RAKLE Ahşap Tablalı Yağlık 2'li 200 cc 219 TL

  • Sarkap Home Desenli Metal Tepsi 27 cm 75 TL

  • LAV Alinda Saklama Kabı 345 cc 39 TL

  • LAV Diamond Su Bardağı 3'lü 310 cc 109 TL

Leke Tutmaz Halı 80x150 cm 649 TL

Leke Tutmaz Halı 80x150 cm 649 TL

  • Ören Bayan Yazma 100x100 cm Yeşil Elma Kokulu 95 TL

  • Askılı Atlet Kadın M L XL 89 TL

  • Dagi Lazer Kesim Sütyen Çeşitleri 75 80 85 90 Beden 399 TL

  • Maisonette Ayak Havlusu 50x80 cm 139 TL

  • Çorap Çeşitleri Kadın 3'lü 69 TL

  • Kiğılı Dynamic Patik Çorap Çeşitleri Kadın Erkek 2'li 99 TL

  • Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 179 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 160x160 cm 139 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 140x140 cm 79 TL

  • Cüzdan Kadın 11,5x9,5 cm 199 TL

  • Çanta Kadın 26x13 cm 449 TL

  • Bora Dikiş İpi Seti 10'lu 79 TL

  • Ayakkabı Çekeceği 65 cm 49 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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