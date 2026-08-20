Yolculukları Güvenceye Alan Juo C10 Pro 3K UHD Araç Kamerası İndirimde!

170 derecelik ultra geniş açılı lensi sayesinde sadece önünüzdeki şeridi değil, yolun sağ ve sol şeritlerini de kör nokta bırakmadan kapsıyor.

Dahili G-Sensör teknolojisi ise ani fren, sarsıntı veya çarpışma anında devreye girerek ilgili video kaydını anında kilitliyor. Döngüsel kayıt esnasında bu önemli görüntünün üzerine yazılmasını engelleyerek en kritik anların silinmesini önlüyor.