Yolculukları Güvenceye Alan Juo C10 Pro 3K UHD Araç Kamerası İndirimde!
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Sürüş esnasında güvenliğinizi en üst seviyeye çıkarmak, olası kaza veya park anlarında kanıtlara sahip olmak ister misiniz? Görüntü kalitesi ve akıllı özellikleriyle öne çıkan Juo C10 Pro 3K UHD HDR WiFi Ekranlı Araç Kamerası, Amazon’un günün fırsatlarında çok satanlarda 1. sıraya yerleşmiş durumda!
Gece gündüz demeden yolun her detayını eksiksiz kaydeden bu performanslı araç kamerasının özelliklerine gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 20.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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3K UHD Çözünürlük ve HDR Teknolojisi ile Üstün Detay Yakalama
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170° Ekstra Geniş Açı ve G-Sensörlü Acil Durum Kaydı
Entegre WiFi, Dahili Ekran ve Mobil Uygulama Kolaylığı
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