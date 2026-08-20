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Yolculukları Güvenceye Alan Juo C10 Pro 3K UHD Araç Kamerası İndirimde!

etiket Yolculukları Güvenceye Alan Juo C10 Pro 3K UHD Araç Kamerası İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.08.2026 - 13:30
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Sürüş esnasında güvenliğinizi en üst seviyeye çıkarmak, olası kaza veya park anlarında kanıtlara sahip olmak ister misiniz? Görüntü kalitesi ve akıllı özellikleriyle öne çıkan Juo C10 Pro 3K UHD HDR WiFi Ekranlı Araç Kamerası, Amazon’un günün fırsatlarında çok satanlarda 1. sıraya yerleşmiş durumda!

Gece gündüz demeden yolun her detayını eksiksiz kaydeden bu performanslı araç kamerasının özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 20.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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3K UHD Çözünürlük ve HDR Teknolojisi ile Üstün Detay Yakalama

3K UHD Çözünürlük ve HDR Teknolojisi ile Üstün Detay Yakalama

Juo C10 Pro, standart Full HD kameraların ötesine geçerek 3K UHD ultra yüksek çözünürlük sunuyor. HDR teknolojisi sayesinde aşırı parlak veya karanlık ışık koşullarında bile ışık dengesini kusursuz şekilde ayarlıyor. Böylece karşıdan gelen araç plakaları, yol tabelaları ve sürüş detayları gece veya gündüz fark etmeksizin kristal netliğinde kayıt altına alınıyor.

170° Ekstra Geniş Açı ve G-Sensörlü Acil Durum Kaydı

170° Ekstra Geniş Açı ve G-Sensörlü Acil Durum Kaydı

170 derecelik ultra geniş açılı lensi sayesinde sadece önünüzdeki şeridi değil, yolun sağ ve sol şeritlerini de kör nokta bırakmadan kapsıyor. 

Dahili G-Sensör teknolojisi ise ani fren, sarsıntı veya çarpışma anında devreye girerek ilgili video kaydını anında kilitliyor. Döngüsel kayıt esnasında bu önemli görüntünün üzerine yazılmasını engelleyerek en kritik anların silinmesini önlüyor.

Entegre WiFi, Dahili Ekran ve Mobil Uygulama Kolaylığı

Entegre WiFi, Dahili Ekran ve Mobil Uygulama Kolaylığı

Cihazın üzerindeki yerleşik ekran sayesinde ayarları ve açıları anında kontrol edebilirsiniz. Dahili WiFi desteği ve mobil uygulaması ise kaydedilen videoları kablosuz olarak akıllı telefonunuza saniyeler içinde aktarmanızı sağlıyor. Kartı çıkarıp bilgisayara takma derdi olmadan ihtiyacınız olan görüntüleri telefonunuza indirebilir veya anında paylaşabilirsiniz.

Sürüş keyfinize ekstra güvenlik katmak ve yolculuklarınızı eksiksiz kayıt altına almak istiyorsanız Juo C10 Pro 3K UHD HDR WiFi Ekranlı Araç Kamerası’nı Amazon güvencesiyle indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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