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Okula Dönüş Fırsatlarında İhtiyaç Listenizi Tamamlayacak İndirimli Markalar

etiket Okula Dönüş Fırsatlarında İhtiyaç Listenizi Tamamlayacak İndirimli Markalar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 10:21
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Yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken öğrencilerin ve velilerin tüm eksiklerini tek seferde kapatacak 'Okula Dönüş' kampanyasının en popüler marka ve ürün kategorilerini bir araya getirdik! Güçlü dizüstü bilgisayarlardan rengarenk beslenme çantalarına, akıllı bileklik ve kulaklıklardan sızdırmaz suluklara, klasik dünya edebiyatı kitaplarından Faber-Castell, Edding ve Pritt gibi kırtasiye devlerine kadar aradığınız her şey burada. Listenizi tamamlamadan önce bu avantajlı fırsatları mutlaka inceleyin.

Okula Fırsatlarının Tamamı Burada

Bu içerik 27.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Beslenme çantalarında çocukların iştahını açacak renkli modeller!

Beslenme çantalarında çocukların iştahını açacak renkli modeller!

Isı yalıtımlı iç kaplaması, taşıma kulpları ve sevimli desenleriyle okulda öğünlerin tazeliğini gün boyu koruyan şık beslenme çantaları.

Desenli ve Termal Çocuk Beslenme Çantaları

Okula Fırsatlarının Tamamı Burada

Stanley ve Uzspace sızdırmaz suluk ile mataralarda sağlıklı kullanım!

Stanley ve Uzspace sızdırmaz suluk ile mataralarda sağlıklı kullanım!

BPA içermeyen gövdeleri, tek tuşla açılan pratik kapakları ve çantada akıtma yapmayan kilit sistemleriyle gün boyu su tüketimini kolaylaştıran suluklar.

Contigo ve Uzspace Matara ile Suluk Çeşitleri

Okula Fırsatlarının Tamamı Burada

Okul seçkisi dünya klasiklerinde kaçırılmayacak 5 al 4 öde kampanyası!

Okul seçkisi dünya klasiklerinde kaçırılmayacak 5 al 4 öde kampanyası!

John Steinbeck, Jules Verne, Sait Faik Abasıyanık ve Cervantes gibi usta yazarların başyapıtlarından oluşan zengin edebiyat seçkisi kitap kurtlarını bekliyor.

Dünya Klasikleri ve Okul Seçkisi Kitapları

Casio retro ve dijital çelik kordonlu kol saatlerinde okula dönüş şıklığı!

Casio retro ve dijital çelik kordonlu kol saatlerinde okula dönüş şıklığı!

Zamanı en doğru şekilde planlamayı sağlayan, suya dayanıklı çelik gövdesi ve ikonik dijital ekranıyla her dönemin modası olan klasik Casio saatler.

Casio Vintage ve Dijital Çelik Kol Saatleri

Okula Fırsatlarının Tamamı Burada

Pritt yapıştırıcı ve boyama setlerinde miniklerin el becerisini geliştiren ürünler!

Pritt yapıştırıcı ve boyama setlerinde miniklerin el becerisini geliştiren ürünler!

Solventsiz güvenli stick yapıştırıcılar, eğlenceli el işi kartonları ve oyun hamurlarıyla okul öncesi ile ilkokul sıralarının vazgeçilmezi.

Pritt Stick Yapıştırıcı ve Kırtasiye Setleri

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Rotring Tikky efsanevi mekanik kurşun kalemlerde okula dönüş şöleni!

Rotring Tikky efsanevi mekanik kurşun kalemlerde okula dönüş şöleni!

Pembe, mavi, fıstık yeşili ve turuncu gibi enerjik renkleri, ergonomik dalgalı kauçuk tutma alanı ve dayanıklı 0.7 mm ucuyla nesillerin tercihi Alman klasiği Rotring Tikky.

rOtring Tikky 0.7 mm Mekanik Versatil Kalemler

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Sharpie yaratıcı markör kalemlerde okula dönüşe özel fırsatlar!

Sharpie yaratıcı markör kalemlerde okula dönüşe özel fırsatlar!

Göz alıcı sarı ve yeşil gibi canlı renk tonları, fırça ve kesik uç alternatifleri, suya dayanıklı kalıcı mürekkebiyle defter süslemeden sanat projelerine kadar yaratıcılığı konuşturan Sharpie markörler.

Sharpie Creative Marker Çeşitleri

Bic Kids kuru boya ve mum boya setlerinde rengarenk fırsatlar!

Bic Kids kuru boya ve mum boya setlerinde rengarenk fırsatlar!

Minik parmakların kolayca kavraması için ergonomik üçgen tasarıma sahip, kolay kırılmayan ve dağılmayan kaliteli Bic Kids boyama gereçleri.

Bic Kids Boya Kalemi ve Mum Boya Çeşitleri

Serve Deep otomatik mekanik kurşun kalemlerde ergonomik konfor!

Serve Deep otomatik mekanik kurşun kalemlerde ergonomik konfor!

Kauçuk tutma alanı, gizlenebilir metal ucu ve kapağında yer alan çevirmeli silgisiyle uzun yazı saatlerinde eli yormayan 0.7 mm uçlu Serve Deep serisi.

Serve Deep 0.7 mm Mekanik Versatil Kalemler

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Faber-Castell boya kalemleri, pastel boyalar ve resim defterlerinde büyük indirim!

Faber-Castell boya kalemleri, pastel boyalar ve resim defterlerinde büyük indirim!

Kırılmaya dayanıklı uçlu kuru boyalar, yoğun örtücü pastel boyalar ve kaliteli resim defterleriyle görsel sanatlar derslerini şölene dönüştüren efsane marka.

Faber-Castell Resim Defteri, Kuru ve Pastel Boya Setleri

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Dizüstü bilgisayar ve tabletlerde eğitime özel teknoloji fırsatları!

Dizüstü bilgisayar ve tabletlerde eğitime özel teknoloji fırsatları!

Ders çalışmayı, proje hazırlamayı ve ödev araştırmalarını hızlandıran ince tasarımlı taşınabilir laptop modelleri ile tabletlerde kaçırılmayacak fiyatlar.

Dizüstü Bilgisayar ve Tabletler burada

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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