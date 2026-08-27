Günün Fırsatı: Pikas Joyplus Mini Anahtarlık Dijital Kamera İndirimde!

Dahili retro filtre seçenekleri sayesinde fotoğraflarınıza ve videolarınıza tek dokunuşla nostaljik bir hava verebilirsiniz. Avuç içine sığacak kadar kompakt yapısı ve anahtarlık aparatı sayesinde çantanıza veya kemerinize takarak dilediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Karmaşık ayarlarla uğraşmadan anılarınızı en eğlenceli ve estetik şekilde saklamak için mükemmel bir seçenek!

Çantanıza stil katacak, dahili flaşı ve Full HD çekim gücüyle anılarınızı kusursuz ölümsüzleştirecek bu mini kamerayı indirimdeyken kaçırmayın!

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