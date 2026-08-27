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Günün Fırsatı: Pikas Joyplus Mini Anahtarlık Dijital Kamera İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Pikas Joyplus Mini Anahtarlık Dijital Kamera İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.08.2026 - 17:01
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Son dönemin yükselen retro ve 2000'ler başı estetiğini gün boyu yanınızda taşımaya hazır mısınız? Minik boyutlarıyla çantaların ve anahtarlıkların en havalı aksesuarı olmaya aday Pikas Joyplus Mini Anahtarlık Dijital Fotoğraf Makinesi, Amazon’da günün fırsatları arasında satışta! Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 27.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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High-Definition Fotoğraf Çekimi ve Full HD Video Kaydı

High-Definition Fotoğraf Çekimi ve Full HD Video Kaydı

Sadece sevimli bir aksesuar sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Pikas Joyplus, mini boyutuna rağmen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilen ve Full HD kalitesinde video kaydı yapabilen gerçek bir performans cihazı. Yaşadığınız her özel anı, gezileri ve arkadaş buluşmalarını yüksek netlikte ve kaliteli bir görsellikte kayıt altına almanızı sağlıyor.

Gece & Flaş Desteği ile Düşük Işıkta Bile Aydınlık Kareler

Gece & Flaş Desteği ile Düşük Işıkta Bile Aydınlık Kareler

Işığın yetersiz olduğu kapalı mekanlarda veya gece çekimlerinde sizi yarı yolda bırakmaz! Cihazın üzerinde yer alan entegre dahili flaş desteği sayesinde karanlık ve düşük ışıklı ortamlarda bile net, parlak ve aydınlık fotoğraflar çekebilirsiniz. Flaşın yarattığı o ikonik 2000'ler başı estetiği ise fotoğraflarınıza ayrı bir hava katıyor.

Retro Filtreler ve Taşınabilir Anahtarlık Tasarımı

Retro Filtreler ve Taşınabilir Anahtarlık Tasarımı

Dahili retro filtre seçenekleri sayesinde fotoğraflarınıza ve videolarınıza tek dokunuşla nostaljik bir hava verebilirsiniz. Avuç içine sığacak kadar kompakt yapısı ve anahtarlık aparatı sayesinde çantanıza veya kemerinize takarak dilediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Karmaşık ayarlarla uğraşmadan anılarınızı en eğlenceli ve estetik şekilde saklamak için mükemmel bir seçenek!

Çantanıza stil katacak, dahili flaşı ve Full HD çekim gücüyle anılarınızı kusursuz ölümsüzleştirecek bu mini kamerayı indirimdeyken kaçırmayın!

Linki burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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