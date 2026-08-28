BİM'e Tekerlekli Saklama Kutusu Geliyor! 4 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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4 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 6 L 1.150 TL
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Hobby Life Çamaşır Sepeti 58 L 399 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL
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