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BİM'e Tekerlekli Saklama Kutusu Geliyor! 4 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Tekerlekli Saklama Kutusu Geliyor! 4 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.08.2026 - 10:25
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4 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 6 L 1.150 TL

Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 6 L 1.150 TL

  • Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL

  • Berlin Çelik Derin Tencere 30 cm 12 L 1.150 TL

  • Chef's Sütlük 14 cm 219 TL

  • Chef's Krep Tava 26 cm 279 TL

  • Rooc Meyve Bıçağı 3'lü 45 TL

  • Borcam Kapaklı Tencere 1870 cc 23,2 cm 249 TL

  • Artemis Su Bardağı 3'lü 340 cc 119 TL

  • Artemis Meşrubat Bardağı 3'lü 415 cc 159 TL

  • LAV Cam Kase / Reçellik 6'lı 65 cc 125 TL

  • Cozy Cam Kupa 350 cc 55 TL

  • Cube Cam 3'lü Saklama Kabı Seti 219 TL

  • Sera Cam Kavanoz 900 cc 89 TL

  • Sera Cam Baharatlık 290 cc 59 TL

  • Benante Desenli Makarna Tabağı 25,5 cm 119 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kahve Bardağı 3'lü 120 ml 139 TL

  • Glass in love Cam Fiyonklu Kapaklı Kase 150 cc 149 TL

  • Glass in love Cam Turşu Kavanozu 2000 cc 99 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 18 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 300 cc 9,75 TL

  • Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 100 cc 379 TL

Hobby Life Çamaşır Sepeti 58 L 399 TL

Hobby Life Çamaşır Sepeti 58 L 399 TL

  • Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 35 L 329 TL

  • Çamaşır Selesi 30 L 189 TL

  • Hobby Life Lumira Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml 39 TL

  • Hobby Life Lumira Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 850 ml 65 TL

  • Pipetli Matara 750 ml 129 TL

  • Telefon Tutucu 7x10x10 cm 16 TL

  • Okyanus Home 3 Katlı Yumurta Rafı 24,5x10,7x21 cm 99 TL

  • Benilla Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL

  • Glass in love Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 199 TL

  • Tezgâh Üstü Bulaşıklık 249 TL

  • Süzgeçli Kesim Panosu 59 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı Çeşitleri 2470 ml 55 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 35 TL

  • Brita Marella XL Filtreli Sürahi 3,5 L 949 TL

  • Papatya Şekilli Desenli Tepsi 28 cm 119 TL

  • Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 10 L 149 TL

  • Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 6 L 109 TL

  • Plastik Ürün Çeşitleri 35 TL

  • Mandal Çeşitleri 20'li 45 TL

  • Pufi Toka Çeşitleri 59 TL

  • Naturalove Çantalı Renkli Lastik Toka Çeşitleri 200'lü 99 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 160x200 cm+30 349 TL

  • Tek Kişilik Nevresim Seti 479 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 25 cm 279 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 25 cm 199 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 100x200 cm 30 249 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 79 TL

  • Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL

  • Hambez Pantolon Erkek 329 TL

  • Hambez Pantolon Kadın 329 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 50x70 cm 89 TL

  • Çift Kaplan Slip Kadın 2'li 119 TL

  • Ayarlı Askılı Bralet 149 TL

  • Dizüstü Biker Tayt 99 TL

  • Boxer Kadın 109 TL

  • Desenli Boxer Erkek 99 TL

  • Saç Kurutma Bonesi 99 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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