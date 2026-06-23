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Bugün İndirimde Neler Var? 23 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 23 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 11:02
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Haziran ayının son haftasına girerken teknoloji, kozmetik, hazır giyim ve ev yaşam kategorilerinde geçerli olan güncel kampanyaları bir araya getirdik. Büyük markaların sunduğu net fiyat düşüşlerini, çoklu alım sepet avantajlarını ve özel indirim kuponlarını sepetinizi onaylamadan önce bu listeden inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 23.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Hem günlük yürüyüşlerde hem spor rutinlerinde aradığınız üstün konfor bu şık modelde sizi bekliyor!

Hem günlük yürüyüşlerde hem spor rutinlerinde aradığınız üstün konfor bu şık modelde sizi bekliyor!

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Yaz sıcaklarında üzerinizde ağırlık yapmayacak tiril tiril ve çok şık bir pamuklu elbise!

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Yaz aylarında ev temizliğini tamamen unutmak ve kendinize vakit ayırmak istiyorsanız bu yardımcıyı kaçırmayın!

Yaz aylarında ev temizliğini tamamen unutmak ve kendinize vakit ayırmak istiyorsanız bu yardımcıyı kaçırmayın!

Güçlü emiş performansı ve kendi kendini temizleyen istasyonuyla öne çıkan bu model, 54.799,00 TL'den yılın en düşük fiyatı kapsamında %24 indirimle 41.799,00 TL'ye geriledi.

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Buz gibi içeceklerinizin saatler boyunca soğuk kalmasını sağlayacak Stanley termos kalitesi!

Buz gibi içeceklerinizin saatler boyunca soğuk kalmasını sağlayacak Stanley termos kalitesi!

Ergonomik tutma kulbu ve pratik pipetli tasarımıyla elinizden düşüremeyeceğiniz bu popüler model, günün öne çıkan fırsatları arasında net 1.249,90 TL!

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 0.89 L

Sıcak yaz günlerinde evdeki sevimli dostlarımızın her an taze ve temiz suya ulaşması çok kolay!

Sıcak yaz günlerinde evdeki sevimli dostlarımızın her an taze ve temiz suya ulaşması çok kolay!

Dostlarımızı daha fazla su içmeye teşvik eden bu sessiz ve akıllı sebil, 2.608,73 TL'den %38 indirim avantajıyla birlikte 1.617,82 TL'ye düşerek bütçe dostu bir fırsata dönüşüyor.

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Kremi ürünlerinde 2. ürüne %10 indirim ve bir çok kupon fırsatını kaçırmayın!

Kremi ürünlerinde 2. ürüne %10 indirim ve bir çok kupon fırsatını kaçırmayın!

Kuruyan ve çatlayan dudaklarınıza anında yoğun nem desteği sağlarken çok tatlı bir şeftali tonu kazandırın!

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Peach

COSMED500 koduyla anında 500 TL indirime ek olarak ikinci ürün alımlarınızda geçerli %30 sepet indirimi!

COSMED500 koduyla anında 500 TL indirime ek olarak ikinci ürün alımlarınızda geçerli %30 sepet indirimi!

Makyaj birikintilerini ve güneş kremi kalıntılarını cildinizi germeden nazikçe arındıracak temizleme yağı.

Cosmed Atopia Çift Aşamalı Temizleme Yağı 200 ml

Kiko Milano alışverişlerinizde sepet aşamasında geçerli 3 al 2 öde!

Kiko Milano alışverişlerinizde sepet aşamasında geçerli 3 al 2 öde!

Besleyici içeriğiyle dudakları yoğun şekilde nemlendiriren bu ürün, seçili Kiko Milano alışverişlerinizde sepet aşamasında geçerli 3 al 2 öde kampanyasıyla karşımıza çıkıyor.

Kiko Milano 3D Hydra Lip Gloss 17 Pearly Mauve Dudak Parlatıcısı

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Hem çocukların hayal gücünü geliştirecek hem de yetişkinleri deşarj edecek zamansız bir hobi seti!

Hem çocukların hayal gücünü geliştirecek hem de yetişkinleri deşarj edecek zamansız bir hobi seti!

İçerisinde tam 484 parça barındıran ve tamamen kendi tasarımlarınızı inşa etmenize olanak tanıyan bu eğlenceli kutu, 1.561,61 TL'den sepet aşamasına özel fiyatıyla 1.249,29 TL'ye geriledi.

LEGO Classic Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu 10696

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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