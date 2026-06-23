Bugün İndirimde Neler Var? 23 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Haziran ayının son haftasına girerken teknoloji, kozmetik, hazır giyim ve ev yaşam kategorilerinde geçerli olan güncel kampanyaları bir araya getirdik. Büyük markaların sunduğu net fiyat düşüşlerini, çoklu alım sepet avantajlarını ve özel indirim kuponlarını sepetinizi onaylamadan önce bu listeden inceleyebilirsiniz.

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