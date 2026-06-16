Bugün İndirimde Neler Var? 16 Haziran 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
16 Haziran'ın günün fırsatlarını keşfedin! Adidas Technochaos 2000, Bosch klima, Penti plaj ürünlerinde 4 al 2 öde kampanyası ve Lela gömleğe özel sepet kodları burada.
Bu içerik 16.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz sezonu plaj hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için Penti plaj giyiminde çok al az öde kampanyası!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adidas kadın günlük spor ayakkabı sepet aşamasında uygulayacağınız Onedio25 koduyla indirimde!
Kendi kategorisinde çok satanlarda birinci sırada yer alan Robeve şarjlı el süpürgesi avantajlı fiyatıyla!
Yaz seyahatleri ve tatil hazırlıkları için tercih edilen Anthony Jackson 3'lü valiz seti net fiyatıyla!
Evdeki tamirat işlerinde pratiklik sunan Black Decker şarjlı matkap son 30 günün en düşük fiyatıyla listede!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz sıcaklarına yönelik çözüm sunan Bosch Climate 12.000 Btu A++ inverter klima sepete özel fiyatıyla!
Moliendo kahvelerde sepette %25 indirim!
Çocukların motor becerilerini geliştiren LEGO Classic yaratıcı yapım kutusu sepete özel indirimli fiyatıyla!
Stoklarını yenilemek isteyenler için Familia Plus 3 katlı tuvalet kağıdı fırsatı!
Yaz ayları için üretilen Lela dantel detaylı kısa kollu kadın gömlek ONEDIO20 koduyla sepetinizde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın