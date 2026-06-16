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Bugün İndirimde Neler Var? 16 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 16 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 11:29
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16 Haziran'ın günün fırsatlarını keşfedin! Adidas Technochaos 2000, Bosch klima, Penti plaj ürünlerinde 4 al 2 öde kampanyası ve Lela gömleğe özel sepet kodları burada.

Bu içerik 16.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Yaz sezonu plaj hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için Penti plaj giyiminde çok al az öde kampanyası!

Yaz sezonu plaj hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için Penti plaj giyiminde çok al az öde kampanyası!

Markanın tüm plaj ürünleri kategorisinde geçerli olan bu yeni sepet avantajı kapsamında, mayo, bikini ve plaj aksesuarlarından yapacağınız alışverişlerde sepet aşamasında 4 al 2 öde fırsatı uygulanıyor.

Penti Tüm Plaj Ürünlerinde 4 Al 2 Öde

Adidas kadın günlük spor ayakkabı sepet aşamasında uygulayacağınız Onedio25 koduyla indirimde!

Adidas kadın günlük spor ayakkabı sepet aşamasında uygulayacağınız Onedio25 koduyla indirimde!

Technochaos 2000 serisine ait olan, günlük yürüyüşlerde konfor sunan bu spor ayakkabı modeli, bize özel indirim koduyla birlikte sepet aşamasında 3.599,25 TL'lik fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

adidas JR7228 Technochaos 2000 Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Kendi kategorisinde çok satanlarda birinci sırada yer alan Robeve şarjlı el süpürgesi avantajlı fiyatıyla!

Kendi kategorisinde çok satanlarda birinci sırada yer alan Robeve şarjlı el süpürgesi avantajlı fiyatıyla!

3 kademeli çalışma moduna, 20000PA yüksek emiş gücüne ve kablosuz şarjlı kullanım özelliğine sahip olan bu çok fonksiyonlu taşınabilir araç ve el süpürgesi, 1.099,90 TL fiyatıyla listemizde yer alıyor.

Robeve Auhma Güçlü Vakumlu 3 Kademeli Şarjlı El Süpürgesi

Yaz seyahatleri ve tatil hazırlıkları için tercih edilen Anthony Jackson 3'lü valiz seti net fiyatıyla!

Yaz seyahatleri ve tatil hazırlıkları için tercih edilen Anthony Jackson 3'lü valiz seti net fiyatıyla!

Petrol renk seçeneği, ultra hafif yapısı ve darbelere karşı dayanıklı ABS malzemesiyle öne çıkan bu büyük, orta ve kabin boy tasarıma sahip 3lü bavul seti, hızlı satan fırsat ürünleri arasında 3.824,91 TL'lik etiketle bulunuyor.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION Petrol 3lü Set

Evdeki tamirat işlerinde pratiklik sunan Black Decker şarjlı matkap son 30 günün en düşük fiyatıyla listede!

Evdeki tamirat işlerinde pratiklik sunan Black Decker şarjlı matkap son 30 günün en düşük fiyatıyla listede!

12v gücü ve 1,5ah batarya kapasitesiyle öne çıkan, ev içi montaj ve vidalama işlerinde hafif tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlayan bu şarjlı matkap modeli, fiyat düşüşüyle birlikte 1.658,17 TL'ye geriliyor.

Black + Decker Reviva 12v Şarjlı Matkap

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Yaz sıcaklarına yönelik çözüm sunan Bosch Climate 12.000 Btu A++ inverter klima sepete özel fiyatıyla!

Yaz sıcaklarına yönelik çözüm sunan Bosch Climate 12.000 Btu A++ inverter klima sepete özel fiyatıyla!

Hızlı soğutma teknolojisi bulunan ve A++ yüksek enerji verimliliği sağlayan bu duvar tipi split klima modeli, 31.387,78 TL olan önceki fiyatından gerileyerek sepete özel 28.249 TL'ye düşüyor.

Bosch Climate CL2001u 12.000 Btu A++ Inverter Klima

Moliendo kahvelerde sepette %25 indirim!

Moliendo kahvelerde sepette %25 indirim!

Yoğun gövdesi ve dengeli aromasıyla öne çıkan 250 gramlık öğütülmüş espresso kahve ürünü, markanın kahve çeşitlerinde başlattığı sepette %25 indirim kampanyasıyla mutfak stokları için sunuluyor.

Moliendo Amalfi Espresso Blend Öğütülmüş Kahve 250 g

Çocukların motor becerilerini geliştiren LEGO Classic yaratıcı yapım kutusu sepete özel indirimli fiyatıyla!

Çocukların motor becerilerini geliştiren LEGO Classic yaratıcı yapım kutusu sepete özel indirimli fiyatıyla!

4 yaş ve üzeri çocukların kullanımına uygun olan, içerisinde farklı renklerde 484 parça bulunduran bu yaratıcı oyuncak yapım seti, 1.699 TL yerine sepete özel net bir düşüşle 1.189,30 TL'lik fiyat etiketiyle sunuluyor.

LEGO Classic Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu 10696

Stoklarını yenilemek isteyenler için Familia Plus 3 katlı tuvalet kağıdı fırsatı!

Stoklarını yenilemek isteyenler için Familia Plus 3 katlı tuvalet kağıdı fırsatı!

3 katlı dayanıklı yapısı ve yumuşak dokusuyla öne çıkan 32 rulo içeren bu beyaz renkli beyaz tuvalet kağıdı paketi, Premium üyeliğe özel tanımlanan kampanya ile birlikte 216,92 TL fiyatıyla listemizde yer alıyor.

Familia Plus 32 Rulo 3 Katlı Beyaz Tuvalet Kağıdı

Yaz ayları için üretilen Lela dantel detaylı kısa kollu kadın gömlek ONEDIO20 koduyla sepetinizde!

Yaz ayları için üretilen Lela dantel detaylı kısa kollu kadın gömlek ONEDIO20 koduyla sepetinizde!

Taş renkli tasarımı, dantel detayları ve rahat regular fit kesimiyle öne çıkan bu kısa kollu kadın gömlek modeli, sepet aşamasında uygulayacağınız bize özel kodla %20 ek indirim fırsatıyla sunuluyor.

Lela Dantel Detaylı Kısa Kollu Regular Fit Kadın Gömlek

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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