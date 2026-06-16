Bugün İndirimde Neler Var? 16 Haziran 2026 Günün Fırsatları

3 kademeli çalışma moduna, 20000PA yüksek emiş gücüne ve kablosuz şarjlı kullanım özelliğine sahip olan bu çok fonksiyonlu taşınabilir araç ve el süpürgesi, 1.099,90 TL fiyatıyla listemizde yer alıyor.

Robeve Auhma Güçlü Vakumlu 3 Kademeli Şarjlı El Süpürgesi