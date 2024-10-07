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Bu Yıl Dilimizden Düşmediler: Popüler Kültürün Kölesi Gibi Hissettiren 13 Şarkı

etiket Bu Yıl Dilimizden Düşmediler: Popüler Kültürün Kölesi Gibi Hissettiren 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 22:43

Çoğumuz itiraf etmekten korksak da popüler kültür şarkıları hepimizin ezberinde... Bakalım sen hangilerini biliyorsun?

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1. Zeynep Bastık - Lan

2. Bengü Beker - Sana Yıldızları Ödediğimden

3. Shawty - Kabul Olan Tek Duamsın

4. Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti

5. Simge - Önümüz Yaz

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6. Mert Demir - Ölüyorum Anla

7. Emre Fel - Sana El Pençe Durmam

8. Mela Bedel - Ben Sana Gelemem

9. Reynmen - Renklensin

10. Duman - Kufi

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11. Gülşen - Bal

12. Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde

13. Ebru Yaşar & Burak Bulut - Kehribar

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