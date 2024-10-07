Bu Yıl Dilimizden Düşmediler: Popüler Kültürün Kölesi Gibi Hissettiren 13 Şarkı
Bu Yıl Dilimizden Düşmediler: Popüler Kültürün Kölesi Gibi Hissettiren 13 Şarkı
Çoğumuz itiraf etmekten korksak da popüler kültür şarkıları hepimizin ezberinde... Bakalım sen hangilerini biliyorsun?
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1. Zeynep Bastık - Lan
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2. Bengü Beker - Sana Yıldızları Ödediğimden
3. Shawty - Kabul Olan Tek Duamsın
4. Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti
5. Simge - Önümüz Yaz
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6. Mert Demir - Ölüyorum Anla
7. Emre Fel - Sana El Pençe Durmam
8. Mela Bedel - Ben Sana Gelemem
9. Reynmen - Renklensin
10. Duman - Kufi
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