Bu Yıl 67.'si Düzenlenen GRAMMYs Ödül Gecesi’nde Öne Çıkan Performanslar Mercek Altında!

67.'si düzenlenen Grammys Ödül Gecesi, sahiplerini buldu. İlk Grammys ödülünü alan, ödül alamadığı için ağlayan, ödül alacağını bildiği halde şoka uğrayan... Epey renkli bir geceydi.

Bunun yanında farklı şarkıcıların göz dolduran performansları da bu geceyi daha ilgi çekici hale getirdi. Bu performanslara beraber bakacağız!