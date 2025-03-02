Bu Yıl 67.'si Düzenlenen GRAMMYs Ödül Gecesi’nde Öne Çıkan Performanslar Mercek Altında!
Bu Yıl 67.'si Düzenlenen GRAMMYs Ödül Gecesi’nde Öne Çıkan Performanslar Mercek Altında!
67.'si düzenlenen Grammys Ödül Gecesi, sahiplerini buldu. İlk Grammys ödülünü alan, ödül alamadığı için ağlayan, ödül alacağını bildiği halde şoka uğrayan... Epey renkli bir geceydi.
Bunun yanında farklı şarkıcıların göz dolduran performansları da bu geceyi daha ilgi çekici hale getirdi. Bu performanslara beraber bakacağız!
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67.si düzenlenen Grammys Ödül Töreni, sahiplerini buldu.
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Shakira, "Ojos Asi" ve "Sessions" performansını sergiledi.
DOECHII ise "Catfish" ve "Denial Is A River" ile salonu şenlendirdi!
Benson Boone, listelerin bir numarası olan "Beautiful Things" şarkısını seslendirdi.
Sabrina Carpenter, "Espresso" ve "Please, Please, Please" şarkılarıyla şahane bir gösteri sundu!
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Raye, "Oscar Winning Tears" ile bütün seyirciyi sesiyle etkilemeyi başardı.
Billie Eilish, listelerde halen yerini koruyan "BIRDS OF A FEATHER" şarkısıyla sahnede herkesi büyüledi!
İlk Grammys, ilk heyecan! Chappell Roan, "Pink Pony Club" şarkısını büyük bir başarı ile seslendirdi.
Ve 2024'ün yaz mevsiminden bu yana halen etkisinde olduğumuz "brat" albümü ile hak ettiği yerleri gören Charli xcx, "Von dutch" ve "Guess" şarkısını inanılmaz bir performans ile sergiledi! 💚
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