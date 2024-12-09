Bu Testi Yalnızca Koyu Adele Hayranları Bitirebilecek!
Bu Testi Yalnızca Koyu Adele Hayranları Bitirebilecek!
Kariyeri boyunca sayısız ödül alan ve her albümünde eşsiz duygulara yer veren sanatçı Adele, sesi ve özellikle kahkahaları ile herkesi büyüleyen biri. Bu büyüleyici ses için çıtır bir test hazırlamasaydık olmazdı!
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Adele'in gerçek adı nedir diye sorsak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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Peki Adele nerede doğup büyüdü?
İlk albümünün adı, bunlardan hangisi?
Bunu sık sık dile getirdiği için basit bir soru diyelim: Hayranı olduğu şarkıcı kim olabilir?
Yayımladığı ilk şarkısı, bunlardan hangisi?
"Someone Like You" şarkısının müzik videosu hangi formatta çekilmişti?
"Rolling in the Deep" şarkısını yazarken hangi duygudan ilham aldığını söyledi?
Son soru! "Rumour Has It" şarkısı hangi olaydan sonra yazılmıştır?
Tebrikler, tüm soruları doğru yanıtladın!
Bilemedin, tekrar dener misin?
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