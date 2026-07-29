Bu Testi Kahve Seven Arkadaşınla Çöz: Hanginiz Daha Çok Kahveci?

Sonuçlarına göre aranızdaki asıl kahve motoru, yürüyen kafein kütüphanesi ve kahve kültürünün bayrak taşıyanı kesinlikle sensin! Senin için kahve sadece sabahları uyanmak için içilen ya da arkadaşlarla dedikodu yaparken eşlik eden sıradan bir içecek değil; o bir yaşam tarzı, bir ritüel, hatta adeta bir sanattır.

Arkadaşınla buluştuğunuzda 'Nereye gitsek?' sorusunun cevabı senin zihninde çoktan hazırdır; çünkü sen haritayı, yeni açılan üçüncü dalga kahvecileri, çekirdek kalitelerini ve baristaların yeteneklerini ondan çok daha sıkı takip ediyorsun. Muhtemelen evindeki mutfak tezgahı da ufak bir kimya laboratuvarını andırıyor. Bu dostlukta kahve masasındaki hesabı kim öder bilinmez ama mekânı seçen gizli lider her zaman sensin!