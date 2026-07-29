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Bu Testi Kahve Seven Arkadaşınla Çöz: Hanginiz Daha Çok Kahveci?

etiket Bu Testi Kahve Seven Arkadaşınla Çöz: Hanginiz Daha Çok Kahveci?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 13:01
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'Sabah kahvemi içmeden bana yaklaşmayın,' diyen o kahve delisi arkadaşınızı kapıp gelin. Her gün karşılıklı kahve içiyorsunuz ama aranızdaki asıl kafein liderinin kim olduğunu hiç düşündünüz mü? Cevabını bilmiyorsanız, sizi buraya alalım.

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1. Genelde kim kahve içmeye çağırır?

2. Kim sabah kahvesini içmeden güne asla başlayamaz?

3. Evinde en fazla kahve demleme ekipmanı olan kim?

4. Hanginiz bir günde çarpıntı yaşamadan 4 fincandan fazla kahve içebilir?

5. "Bugünlük kahve limitimi doldurdum" deyip 1 saat sonra tekrar kahve teklif eden kim?

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6. Kimin kahve siparişi daha karmaşık?

7. Bir gün kahve dünyadan tamamen silinse, hanginiz daha büyük bir bunalıma girer?

8. Dışarı çıkarken yanına termosla kahve alma ihtimali daha yüksek olan kim?

9. Akşam saat 9'dan sonra kahve içilmesine "Uykumu kaçırır" diye karşı çıkan kim?

10. Kahve yanında ikram edilen o minik kurabiye veya çikolataya kim daha çok sevinir?

Kahve gurmesi sensin!

Sonuçlarına göre aranızdaki asıl kahve motoru, yürüyen kafein kütüphanesi ve kahve kültürünün bayrak taşıyanı kesinlikle sensin! Senin için kahve sadece sabahları uyanmak için içilen ya da arkadaşlarla dedikodu yaparken eşlik eden sıradan bir içecek değil; o bir yaşam tarzı, bir ritüel, hatta adeta bir sanattır.

Arkadaşınla buluştuğunuzda 'Nereye gitsek?' sorusunun cevabı senin zihninde çoktan hazırdır; çünkü sen haritayı, yeni açılan üçüncü dalga kahvecileri, çekirdek kalitelerini ve baristaların yeteneklerini ondan çok daha sıkı takip ediyorsun. Muhtemelen evindeki mutfak tezgahı da ufak bir kimya laboratuvarını andırıyor. Bu dostlukta kahve masasındaki hesabı kim öder bilinmez ama mekânı seçen gizli lider her zaman sensin!

O tam bir kahve canavarı!

Arkana yaslan ve yanındaki kahve dehasına saygıyla bak, çünkü bu dostluğun asıl kafein baronu arkadaşın! Sen kahveyi seviyor olabilirsin ama o bu işe resmen ruhunu teslim etmiş. Telefonunun galerisinden tut, gün içindeki ruh haline kadar hayatının her anı kafein seviyesine göre şekilleniyor.

Onunla dışarı çıktığında menüdeki o karmaşık, telaffuzu zor kahveleri hiç çekinmeden, baristaya adeta bir reçete yazar gibi özel isteklerle sipariş eden odur. Sabahları kahvesini almadan önce ona yaklaşmaman gerektiğini zaten tecrübeyle öğrenmişsindir. Senin kahve kültürünü besleyen, 'Hadi kalk, çok iyi bir çekirdek gelmiş' diyerek seni evden çıkaran, seyahatlerde seni asla kötü kahveye mahkum etmeyen o vizyonun sahibi tamamen arkadaşın. Onu iyi koru; çünkü kaliteli kahveye giden yolun anahtarı onun elinde!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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