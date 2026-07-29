Bu Testi Kahve Seven Arkadaşınla Çöz: Hanginiz Daha Çok Kahveci?
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'Sabah kahvemi içmeden bana yaklaşmayın,' diyen o kahve delisi arkadaşınızı kapıp gelin. Her gün karşılıklı kahve içiyorsunuz ama aranızdaki asıl kafein liderinin kim olduğunu hiç düşündünüz mü? Cevabını bilmiyorsanız, sizi buraya alalım.
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1. Genelde kim kahve içmeye çağırır?
2. Kim sabah kahvesini içmeden güne asla başlayamaz?
3. Evinde en fazla kahve demleme ekipmanı olan kim?
4. Hanginiz bir günde çarpıntı yaşamadan 4 fincandan fazla kahve içebilir?
5. "Bugünlük kahve limitimi doldurdum" deyip 1 saat sonra tekrar kahve teklif eden kim?
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6. Kimin kahve siparişi daha karmaşık?
7. Bir gün kahve dünyadan tamamen silinse, hanginiz daha büyük bir bunalıma girer?
8. Dışarı çıkarken yanına termosla kahve alma ihtimali daha yüksek olan kim?
9. Akşam saat 9'dan sonra kahve içilmesine "Uykumu kaçırır" diye karşı çıkan kim?
10. Kahve yanında ikram edilen o minik kurabiye veya çikolataya kim daha çok sevinir?
Kahve gurmesi sensin!
O tam bir kahve canavarı!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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