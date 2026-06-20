Bu Test Senin İlişkilerdeki Zayıf Noktanı Ortaya Çıkarıyor!
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Herkesin ilişkilerde güçlü olduğu kadar zorlandığı yönleri de vardır. Kimi fazla bağlanır, kimi duygularını saklar, kimi ise güvenmekte zorlanır. Vereceğin cevaplara göre aşk hayatındaki en büyük zayıf noktanı ortaya çıkarıyoruz. Bakalım ilişkilerde seni en çok zorlayan özellik hangisi?
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Bu Test Senin İlişkilerdeki Zayıf Noktanı Ortaya Çıkarıyor!
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