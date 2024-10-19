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Bu Temizlik Ürünlerinin Ne Zaman İcat Edildiğini Bulabilecek misin?

etiket Bu Temizlik Ürünlerinin Ne Zaman İcat Edildiğini Bulabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 11:01

Temizlik severler bu teste! Temizlik ürünlerinin ne zaman icat edildiğini bulabilecek misin?

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1. Sabun ilk ne zaman kullanıldı?

2. Elektrikli süpürge hangi yılda icat edildi?

2. Elektrikli süpürge hangi yılda icat edildi?

3. İlk çamaşır makinesi ne zaman icat edildi?

4. Bulaşık deterjanı ilk kez hangi tarihte üretildi?

4. Bulaşık deterjanı ilk kez hangi tarihte üretildi?

5. Bulaşık makinesi hangi yılda icat edildi?

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6. Kağıt havlu ne zaman icat edildi?

6. Kağıt havlu ne zaman icat edildi?

7. Çamaşır suyu ne zaman icat edildi?

8. Son olarak mikrofiber bezler?

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