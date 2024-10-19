Bu Temizlik Ürünlerinin Ne Zaman İcat Edildiğini Bulabilecek misin?
Bu Temizlik Ürünlerinin Ne Zaman İcat Edildiğini Bulabilecek misin?
Temizlik severler bu teste! Temizlik ürünlerinin ne zaman icat edildiğini bulabilecek misin?
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1. Sabun ilk ne zaman kullanıldı?
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2. Elektrikli süpürge hangi yılda icat edildi?
3. İlk çamaşır makinesi ne zaman icat edildi?
4. Bulaşık deterjanı ilk kez hangi tarihte üretildi?
5. Bulaşık makinesi hangi yılda icat edildi?
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