Bu Temizlik Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
27.03.2026 - 11:31

Bazılarımız için temizlik sanki bir terapi gibi hissettirirken, kimisi için o kadar da keyifli değildir. Tam olarak da bu yüzden herkesin temizlik anlayışı birbirinden farklıdır. 

Bakalım sen bu temizlik testinden kaç puan alabileceksin? 

Hazırsan başlayalım.

1. Yatağını genelde ne zaman toplarsın?

2. Mutfak lavabosunda biriken bulaşıklar sana ne hissettirir?

3. Kıyafet dolabını en son ne zaman düzenledin?

4. Eve misafir geleceğini öğrendiğinde yaptığın ilk şey?

5. Banyonu ne sıklıkla temizlersin?

6. Dürüst ol! Çekmecelerinin içi şu an nasıl?

7. Evindeki temizlik eşyalarıyla aran nasıl?

8. Şu an evin gözüne nasıl görünüyor?

90 PUAN!

Sen temizlik konusunda resmen CEO seviyesine olmuşsun! Senin evinde tek bir toz tanesine bile uzun süre barınamaz. Temizlik artık senin için evi sadece yapılması gereken bir iş olmaktan çıkmış, resmen temizlikle bütünleşmişsin ve hayatının doğal bir parçası olmuş. Yatak kalkar kalkmaz toplanır, lavabo asla birikmez, çekmecelerin içi bile mantıklı bir sistemle ilerler. Sen temizlik işinin kesinlikle dersini vermelisin.

75 PUAN!

Sen hem hayatını dolu dolu yaşayıp hem de evini tamamen boşlamayanlardansın. Temizlik senin için önemli bir konu olsa da hayatının merkezi değil. Masada birkaç eşya birikir, sandalyede iki üç kıyafet olur ama bir noktada “tamam bu kadar yeter” diyerek toplama moduna geçersin.  Senin için temizlik, dozunda ve kontrol altında olduğu sürece ideal.

50 PUAN!

Temizlik yapmaya başlamadan önce mutlaka zihinsel bir hazırlık sürecin var. Önce düşünürsün, planlarsın, bazen ertelersin ama sonunda el mahkum yapmak zorunda kalırsın. Sen evini tamamen ruh haline göre temizleyenlerdensin. Motivasyon geldi mi gerçekten harikalar yaratırsın ama o motivasyon gelmediğinde evinin dağınık olması hiç umurunda olmaz. Senin temizlik anlayışın, tamamen ani gelen temizlik perileri üzerine kurulu.

20 PUAN!

Dürüst olmak gerekirse, temizlikle aranda güçlü bir bağ yok. 'Temizlik' lafını duymaktan bile hoşlanmıyorsun... Temizlik senin için genelde ya misafir öncesi yapılır ya da artık sen bile rahatsız olduğunda. Üstelik o “rahatsız olma eşiği” de sandığından biraz daha yüksek. Hayatında başka öncelikler var ve gözüne batmadığı sürece kimin ne dediği umurunda değil. Senin için ev, kusursuz olmak zorunda değil

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
