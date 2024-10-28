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Bu Temizlik Terimlerinin Anlamına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Bu Temizlik Terimlerinin Anlamına Ne Kadar Hakimsin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 10:16

Temizlikte kullanılan birçok terim var. Peki sen bunların ne kadarına hakimsin, gel birlikte bakalım...

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1. Biraz basit bir soruyla başlayalım, köpüklü temizleyici ne demek?

2. Antiseptik kelimesini duymuşsundur diye düşünüyoruz. Peki nedir antiseptik?

3. Mikroorganizma ne demek sence?

4. Enzimatik solüsyon terimi sana bir şeyi çağrıştırıyor mu?

5. Biyo-çözünürlük kavramını daha önce duymuş olabilir misin?

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6. Mikrobiyal kontaminasyon biraz zor bir terim. Bakalım bunu bilebilecek misin?

7. Süperhidrofobik yüzey terimi sana çok yabancı geliyor olabilir. Ama yine de bak bakalım bilebilecek misin?

8. Mikrofiber bezi kesin duymuşsundur. O zaman söyle bakalım nedir bu mikrofiber bez?

9. Kirlilik indeksi diye bir kavram var. Neyin kirlilik indeksi bu sence?

10. Yüzey aktif maddeler ne işe yarar?

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11. Antimikrobiyal yüzeyler denilince aklına ne geliyor?

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