Bu Tarih Testinde Biraz Zorlanabilirsin!
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Tarih sadece ezberden ibaret değildir; olaylar, kişiler ve dönüm noktaları arasında bağlantı kurmayı da gerektirir. Bu testte hem genel kültürünü hem de tarih bilginin ne kadar sağlam olduğunu göreceksin. Bakalım tüm soruların üstesinden gelebilecek misin?
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Bu Tarih Testinde Biraz Zorlanabilirsin!
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