Bu Tarih Testinde Biraz Zorlanabilirsin!

Tarih sadece ezberden ibaret değildir; olaylar, kişiler ve dönüm noktaları arasında bağlantı kurmayı da gerektirir. Bu testte hem genel kültürünü hem de tarih bilginin ne kadar sağlam olduğunu göreceksin. Bakalım tüm soruların üstesinden gelebilecek misin?