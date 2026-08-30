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Bu Solistin Hangi Gruptan Olduğunu Bulabilir misin?

etiket Bu Solistin Hangi Gruptan Olduğunu Bulabilir misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 21:01
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Bir grubu bazen gitar riff'iyle, bazen şarkı sözleriyle ama çoğu zaman solistin sesiyle tanırız. Kiminin brutal vokali, kiminin melodik tarzı derken her biri farklı bir yönüyle hafızalara kazınmıştır. Peki sadece solistin adını görünce hangi gruptan olduğunu söyleyebilir misin? Hazırsan test edelim! 🤘

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1. Tobias Forge hangi grubun solisti?

1. Tobias Forge hangi grubun solisti?

2. Biraz kolay bir soruyla devam edelim, Alissa White-Gluz hangi grubun vokalisti?

2. Biraz kolay bir soruyla devam edelim, Alissa White-Gluz hangi grubun vokalisti?

3. Kadın vokallerden devam edelim, Simone Simons hangi grupta?

3. Kadın vokallerden devam edelim, Simone Simons hangi grupta?

4. Mikael Åkerfeldt hangi grubun solisti?

4. Mikael Åkerfeldt hangi grubun solisti?

5. Tomi Joutsen peki?

5. Tomi Joutsen peki?
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6. Joakim Brodén hangi grubun vokalisti?

6. Joakim Brodén hangi grubun vokalisti?

7. Floor Jansen'i soralım şimdi de. 👇

7. Floor Jansen'i soralım şimdi de. 👇

8. Anders Fridén hangi grubun solisti?

8. Anders Fridén hangi grubun solisti?

9. Sakis Tolis'i biliyor musun?

9. Sakis Tolis'i biliyor musun?

10. Son olarak, Matt Heafy hangi grubun solisti?

10. Son olarak, Matt Heafy hangi grubun solisti?

Vokalistleri tanıdığına emin misin? 🙄

Metal dinlediğin belli ama solist isimlerini ezberlemek gibi bir derdin pek olmamış gibi görünüyor. 😄 Muhtemelen sen bir şarkıyı açınca 'Bunu söyleyen kimdi?' diye düşünmek yerine direkt müziğin tadını çıkaranlardansın. Aslında çoğu kişinin yaptığı da tam olarak bu. Yine de bazı isimlere o kadar yabancı değilsin. Bundan sonra sevdiğin grupların kadrolarına da ufak ufak göz atarsan bir sonraki testte çok daha iyi bir skor yapacağına eminiz.

Sende metal müzik kulağı var!

Birkaç yanlış dışında aslında hiç de fena değilsin! Belli ki metal dünyasını yakından takip ediyor, sadece şarkıları değil grupların üyelerini de zaman zaman kurcalıyorsun. Bazı sorularda iki seçenek arasında kalmış olman da oldukça normal, çünkü metal dünyasında isimler bazen gerçekten birbirine karışabiliyor. Özellikle farklı alt türleri dinleyen biri olduğun belli oluyor. Biraz daha konser videosu izleyip birkaç röportaj karıştırırsan bir dahaki testte zirveyi zorlayabilirsin.

Tüm vokaller arkadaşın gibi!

Senin için bir grubun vokalistini tanımak, arkadaşını yürüyüşünden tanımak gibi bir şey olmuş. 😄 İsimleri görünce hiç düşünmeden doğru cevabı bulmuşsun. Büyük ihtimalle sadece albümleri değil, konser kayıtlarını, röportajları ve grup kadrolarını da yakından takip ediyorsun. Sen metal dinlerken tekniği kadar şarkıya karakterini katan vokallere de odaklanıyor, her birinin tarzına hakim oluyorsun. Kısacası senin metal arşivin kadar hafızan da taş gibi! Seni zorlayabilmek için bir sonraki testte çıtayı biraz daha yükseltmemiz gerekecek! 🤘

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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