Bu Solistin Hangi Gruptan Olduğunu Bulabilir misin?
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Bir grubu bazen gitar riff'iyle, bazen şarkı sözleriyle ama çoğu zaman solistin sesiyle tanırız. Kiminin brutal vokali, kiminin melodik tarzı derken her biri farklı bir yönüyle hafızalara kazınmıştır. Peki sadece solistin adını görünce hangi gruptan olduğunu söyleyebilir misin? Hazırsan test edelim! 🤘
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1. Tobias Forge hangi grubun solisti?
2. Biraz kolay bir soruyla devam edelim, Alissa White-Gluz hangi grubun vokalisti?
3. Kadın vokallerden devam edelim, Simone Simons hangi grupta?
4. Mikael Åkerfeldt hangi grubun solisti?
5. Tomi Joutsen peki?
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6. Joakim Brodén hangi grubun vokalisti?
7. Floor Jansen'i soralım şimdi de. 👇
8. Anders Fridén hangi grubun solisti?
9. Sakis Tolis'i biliyor musun?
10. Son olarak, Matt Heafy hangi grubun solisti?
Vokalistleri tanıdığına emin misin? 🙄
Sende metal müzik kulağı var!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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