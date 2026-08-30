Bu Solistin Hangi Gruptan Olduğunu Bulabilir misin?

Metal dinlediğin belli ama solist isimlerini ezberlemek gibi bir derdin pek olmamış gibi görünüyor. 😄 Muhtemelen sen bir şarkıyı açınca 'Bunu söyleyen kimdi?' diye düşünmek yerine direkt müziğin tadını çıkaranlardansın. Aslında çoğu kişinin yaptığı da tam olarak bu. Yine de bazı isimlere o kadar yabancı değilsin. Bundan sonra sevdiğin grupların kadrolarına da ufak ufak göz atarsan bir sonraki testte çok daha iyi bir skor yapacağına eminiz.