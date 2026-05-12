Bu Şehirde Gece 02.57’de Güneş Doğdu, 84 Gün Boyunca Batmayacak: "Hiç Bitmeyen Gündüz" Dönemi Başladı

Kuzey Kutup Dairesi’nin 500 kilometre ötesinde konumlanan kentte, güneş geçtiğimiz saatlerde doğdu ve önümüzdeki yaklaşık üç ay boyunca bir daha batmayacak. Bölgede yaşayan yaklaşık 5 bin kişi, ağustos ayına kadar günün her saatini kesintisiz ışık altında geçirecek.

Bu büyüleyici durumun temelinde, gezegenimizin eksen eğikliği yatıyor. Yaz mevsimiyle birlikte Kuzey Yarımküre’nin güneşe daha yakın bir açıya gelmesi, kutup noktalarına yakın bölgelerde güneşin batışını tamamen engelliyor. Özellikle haziran ayındaki gündönümüne yaklaşıldığında güneş, ufuk çizgisinde kaybolmak yerine gökyüzünde geniş bir daire çizerek hareket ediyor. Coğrafi konuma bağlı olarak kutba yaklaştıkça bu sürenin uzunluğu da artış gösteriyor.