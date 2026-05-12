Bu Şehirde Gece 02.57’de Güneş Doğdu, 84 Gün Boyunca Batmayacak: "Hiç Bitmeyen Gündüz" Dönemi Başladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 11:50 Son Güncelleme: 12.05.2026 - 14:36

Alaska'nın en kuzey ucunda yer alan Utqiagvik kentinde, güneşin ufkun altına inmeyeceği 84 günlük 'gece yarısı güneşi' maratonu resmen başladı. Ağustos ayına kadar sürecek olan bu doğa olayı, bölge halkının yaşam ritmini değiştirirken bilim dünyasının da dikkatini çekiyor.

Dünyanın en kuzey yerleşim yerlerinden biri olan ve eski adıyla Barrow olarak bilinen Utqiagvik, benzersiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Kutup Dairesi’nin 500 kilometre ötesinde konumlanan kentte, güneş geçtiğimiz saatlerde doğdu ve önümüzdeki yaklaşık üç ay boyunca bir daha batmayacak. Bölgede yaşayan yaklaşık 5 bin kişi, ağustos ayına kadar günün her saatini kesintisiz ışık altında geçirecek.

Bu büyüleyici durumun temelinde, gezegenimizin eksen eğikliği yatıyor. Yaz mevsimiyle birlikte Kuzey Yarımküre’nin güneşe daha yakın bir açıya gelmesi, kutup noktalarına yakın bölgelerde güneşin batışını tamamen engelliyor. Özellikle haziran ayındaki gündönümüne yaklaşıldığında güneş, ufuk çizgisinde kaybolmak yerine gökyüzünde geniş bir daire çizerek hareket ediyor. Coğrafi konuma bağlı olarak kutba yaklaştıkça bu sürenin uzunluğu da artış gösteriyor.

Utqiagvik sakinleri için bu durum, madalyonun sadece bir yüzünü temsil ediyor. Kent, kış aylarında ise "kutup gecesi" adı verilen tam tersi bir süreçten geçiyor.

Her yıl yaklaşık 65 gün boyunca zifiri karanlığa bürünen şehirde, halk sadece kısa süreli alacakaranlık ışıklarıyla yetiniyor. Bitmek bilmeyen gündüzlerin yaşandığı bu yeni dönemde ise en büyük zorluk insan biyolojisi üzerinde görülüyor. Bilim insanları, sürekli aydınlık ortamın uyku düzenini sağlayan melatonin hormonu üzerinde baskı oluşturabileceği ve ciddi dinlenme problemlerine yol açabileceği konusunda uyarılar yapıyor.

Sadece Utqiagvik değil, Alaska genelinde de gündüz süreleri zirve noktasına ulaşmış durumda. Fairbanks gibi diğer önemli kentlerde aydınlık süresi 70 güne kadar uzanırken, eyaletin en büyük şehri Anchorage’da gün ışığı 19 saate kadar çıkıyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için benzersiz manzaralar sunan bu dönem, bölgedeki turizm hareketliliğini de artırıyor. Yerel halk ise pencerelerini siyah perdelerle kapatarak bu alışılmadık ışık döngüsüyle baş etmeye çalışıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
