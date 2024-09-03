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Bu Şarkıların Klibi Yok: Gözünüzü Kapattığınız Anda Klibi Başlayan 13 Şarkı

etiket Bu Şarkıların Klibi Yok: Gözünüzü Kapattığınız Anda Klibi Başlayan 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 21:34

Bu şarkıların klibi gözlerinizi kapattığınız an başlıyor!

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1. Sezen Aksu - Firuze

2. Kamuran Akkor - Aşk Eski Bir Yalan

3. Ayla Dikmen - Anlamazdın

4. Marc Aryan - Kalbin Yok mu?

5. Tanju Okan - Kadınım

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6. Ezhel - Nerdesin

7. Ayten Alpman - Ben Böyleyim

8. Nilüfer - Ta Uzak Yollardan

9. Son Feci Bisiklet - Bikinisinde Astronomi

10. Gikret Kızılok - Gönül

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11. Gökhan Türkmen - Oysa Ki

12. Özdemir Erdoğan - Gurbet

13. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın diye

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