Bu Şarkıların Klibi Yok: Gözünüzü Kapattığınız Anda Klibi Başlayan 13 Şarkı
Bu Şarkıların Klibi Yok: Gözünüzü Kapattığınız Anda Klibi Başlayan 13 Şarkı
Bu şarkıların klibi gözlerinizi kapattığınız an başlıyor!
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1. Sezen Aksu - Firuze
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2. Kamuran Akkor - Aşk Eski Bir Yalan
3. Ayla Dikmen - Anlamazdın
4. Marc Aryan - Kalbin Yok mu?
5. Tanju Okan - Kadınım
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6. Ezhel - Nerdesin
7. Ayten Alpman - Ben Böyleyim
8. Nilüfer - Ta Uzak Yollardan
9. Son Feci Bisiklet - Bikinisinde Astronomi
10. Gikret Kızılok - Gönül
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