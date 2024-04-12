Bu Şarkıların Hangi Dizide Kullanıldığını Doğru Bilecek misin?

Ünlü dizilerde kullanılan şarkıları dinlediğimizde bize bir yerden tanıdık gelir ama sonrasında hangi dizide kullanıldığını hemen hatırlarız. Hatırlamadığımız zaman da mutlaka internette kısa bir araştırma yaparak hemen buluruz.

Bu testimizde ne kadar araştırdığını ve dizilerde kullanılan şarkılara ne kadar hakim olduğunu öğreneceğiz.

Başlayalım!