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Bu Şarkıların Hangi Dizide Kullanıldığını Doğru Bilecek misin?

etiket Bu Şarkıların Hangi Dizide Kullanıldığını Doğru Bilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 13:32

Ünlü dizilerde kullanılan şarkıları dinlediğimizde bize bir yerden tanıdık gelir ama sonrasında hangi dizide kullanıldığını hemen hatırlarız. Hatırlamadığımız zaman da mutlaka internette kısa bir araştırma yaparak hemen buluruz.

Bu testimizde ne kadar araştırdığını ve dizilerde kullanılan şarkılara ne kadar hakim olduğunu öğreneceğiz.

Başlayalım!

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Peter Bjorn and John - Second Chance

Bu şarkı hangi dizide kullanıldı?

Peter Bjorn and John - Young Folks

Bir önceki dizide de bu gruptan bir şarkı kullanılmış. Peki bu diziyi doğru bilecek misin?

The Rembrandts - I'll Be There for You

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Bu şarkı hangi dizide kullanıldı?

The Tragically Hip - Ahead By A Century

Peki bu şarkı hangi diziye ait sence?

Regina Spektor - You've Got Time

Şarkıyı dinlediğin ilk an hangi diziye ait olduğunu bilebilirsin!

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Demi Lovato - Shadow

Bu dizi biraz eski ama doğru bilecek misin?

Quincy Jones - Hikky Burr

Bu dizimiz de biraz eski ama tahminini alalım!

The Who - Baba O'Riley

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Son olarak şu diziyi de tahmin edelim ve testi bitirelim!

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