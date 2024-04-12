Bu Şarkıların Hangi Dizide Kullanıldığını Doğru Bilecek misin?
Bu Şarkıların Hangi Dizide Kullanıldığını Doğru Bilecek misin?
Ünlü dizilerde kullanılan şarkıları dinlediğimizde bize bir yerden tanıdık gelir ama sonrasında hangi dizide kullanıldığını hemen hatırlarız. Hatırlamadığımız zaman da mutlaka internette kısa bir araştırma yaparak hemen buluruz.
Bu testimizde ne kadar araştırdığını ve dizilerde kullanılan şarkılara ne kadar hakim olduğunu öğreneceğiz.
Başlayalım!
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Peter Bjorn and John - Second Chance
Bu şarkı hangi dizide kullanıldı?
Peter Bjorn and John - Young Folks
Bir önceki dizide de bu gruptan bir şarkı kullanılmış. Peki bu diziyi doğru bilecek misin?
The Rembrandts - I'll Be There for You
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Bu şarkı hangi dizide kullanıldı?
The Tragically Hip - Ahead By A Century
Peki bu şarkı hangi diziye ait sence?
Regina Spektor - You've Got Time
Şarkıyı dinlediğin ilk an hangi diziye ait olduğunu bilebilirsin!
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Demi Lovato - Shadow
Bu dizi biraz eski ama doğru bilecek misin?
Quincy Jones - Hikky Burr
Bu dizimiz de biraz eski ama tahminini alalım!
The Who - Baba O'Riley
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Son olarak şu diziyi de tahmin edelim ve testi bitirelim!
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