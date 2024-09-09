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Bu Şarkılar İntikam İstiyor: Yargı Modumuzu Açtıran En İyi 13 Şarkı

etiket Bu Şarkılar İntikam İstiyor: Yargı Modumuzu Açtıran En İyi 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 21:55

İntikam şarkıları bu listede!

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1. Taylor Swift - ...Ready For It?

2. Teddy Swims - Lose Control

3. Rihanna - Desperado

4. Tommee Profitt & Skylar Grey - NUMB

5. Voila - Something Blue

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6. Jaguar Twin - Bad Feeling

7. Everybody Loves An Outlaw - I See Red

8. Lady Gaga - Bloody Mary

9. Soap & Skin - Me and the Devil

10. Billie Eilish - No Time To Die

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11. I Monster - Who Is She?

12. Olivia Rodrigo - Jealousy, Jealousy

13. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?

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