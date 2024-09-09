Bu Şarkılar İntikam İstiyor: Yargı Modumuzu Açtıran En İyi 13 Şarkı
Bu Şarkılar İntikam İstiyor: Yargı Modumuzu Açtıran En İyi 13 Şarkı
İntikam şarkıları bu listede!
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1. Taylor Swift - ...Ready For It?
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2. Teddy Swims - Lose Control
3. Rihanna - Desperado
4. Tommee Profitt & Skylar Grey - NUMB
5. Voila - Something Blue
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6. Jaguar Twin - Bad Feeling
7. Everybody Loves An Outlaw - I See Red
8. Lady Gaga - Bloody Mary
9. Soap & Skin - Me and the Devil
10. Billie Eilish - No Time To Die
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