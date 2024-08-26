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Bu Şarkılar Bize Maçları Hatırlatıyor: Her Çaldığında Aklımıza Futbolu Getiren 17 Şarkı

etiket Bu Şarkılar Bize Maçları Hatırlatıyor: Her Çaldığında Aklımıza Futbolu Getiren 17 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 19:40

Her çaldığında aklımıza futbolu getiren ve zihnimizde futbolu çağrıştıran tüm şarkılar bu listede!

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1. Ricky Martin - La Copa de la Vida

2. Shakira - Waka Waka

3. Akon - Oh Africa

4. Pitbull - We Are One (Ole Ola)

5. Jason Derulo - Colors

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6. Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi - Live It Up

7. Chawki - Time Of Our Lives

8. K'NAAN - Wavin' Flag

9. Trinidad Cardona & Davido & Aisha - Hayya Hayya (Better Together)

10. One Republic - Counting Stars

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11. U2 - Beautiful Day

12. Blur - Song 2

13. Four Lions - We Are England

14. Baddiel, Skinner & Lightning Seeds - Three Lions

15. The Farm - All Together Now

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16. Kasabian - Club Foot

17. Queen - We Are The Champions

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