Bu Şarkılar Bize Maçları Hatırlatıyor: Her Çaldığında Aklımıza Futbolu Getiren 17 Şarkı
Bu Şarkılar Bize Maçları Hatırlatıyor: Her Çaldığında Aklımıza Futbolu Getiren 17 Şarkı
Her çaldığında aklımıza futbolu getiren ve zihnimizde futbolu çağrıştıran tüm şarkılar bu listede!
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1. Ricky Martin - La Copa de la Vida
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2. Shakira - Waka Waka
3. Akon - Oh Africa
4. Pitbull - We Are One (Ole Ola)
5. Jason Derulo - Colors
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6. Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi - Live It Up
7. Chawki - Time Of Our Lives
8. K'NAAN - Wavin' Flag
9. Trinidad Cardona & Davido & Aisha - Hayya Hayya (Better Together)
10. One Republic - Counting Stars
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11. U2 - Beautiful Day
12. Blur - Song 2
13. Four Lions - We Are England
14. Baddiel, Skinner & Lightning Seeds - Three Lions
15. The Farm - All Together Now
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