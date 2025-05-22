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Bu Şarkıcıların Kaç GRAMMY Ödülü Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Şarkıcıların Kaç GRAMMY Ödülü Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 23:55

Her sene düzenlenen ve farklı dallarda verilen GRAMMYs Müzik Ödülleri, bu sene de sahiplerini buldu. Hiç beklemediğimiz isimler GRAMMY alırken beklediğimiz isimler, ödül töreninden eli boş döndü.

Daha öncesinde de düzenlenen ödül töreninde kim toplamda ne kadar ödül aldı? Tahminlerini alalım!

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Ma Belle
Ma Belle
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