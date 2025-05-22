Bu Şarkıcıların Kaç GRAMMY Ödülü Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?
Her sene düzenlenen ve farklı dallarda verilen GRAMMYs Müzik Ödülleri, bu sene de sahiplerini buldu. Hiç beklemediğimiz isimler GRAMMY alırken beklediğimiz isimler, ödül töreninden eli boş döndü.
Daha öncesinde de düzenlenen ödül töreninde kim toplamda ne kadar ödül aldı? Tahminlerini alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Billie Eilish
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyoncé
Charli xcx
The xx
Dua Lipa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ariana Grande
Taylor Swift
Lady Gaga
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın