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Bu Şarkı Listesi Sizi GTA: Vice City Evrenine Işınlayacak!

etiket Bu Şarkı Listesi Sizi GTA: Vice City Evrenine Işınlayacak!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 16:01

Çocukluğunuz aklınıza gelince sizde de en eğlenceli anlarınızdan birini GTA: Vice City oynadığınız zamanlar oluşturuyorsa  ve kendinizi Miami sokaklarında yürüyormuş gibi hissediyorsanız işte mazide gezinmeniz için bir playlist!

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1. Laura Branigan - Self Control (Official Music Video)

2. INXS - Kiss The Dirt (Official Video)

3. Squeeze - Tempted (Official Music Video)

4. Michael Jackson - Billie Jean (Official Video)

5. Four Little Diamonds

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6. Video Killed The Radio Star

7. Need U

8. Call Me

9. Over you

10. Whitworth - My Imagination [Official Video]

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11. Don't Start a Fire

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