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Bu Rap Şarkılar 100 Milyonu Geçti: Tekrar Tekrar Dinlediğimiz 13 Rap Şarkı

etiket Bu Rap Şarkılar 100 Milyonu Geçti: Tekrar Tekrar Dinlediğimiz 13 Rap Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 21:46

Bu rap şarkılar 100 milyonu geçti bile. Yayınlandıkları andan itibaren, radyolarda, kumsallarda ve kulaklıklarımızda tekrar tekrar dinlediğimiz şarkılar.

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1. Ben Fero - Demet Akalın

2. Reynmen - Ela

3. Eypio & Burak King - Günah Benim

4. Mero - Olabilir

5. Heijan ft. Muti - Yansın Geceler

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6. Gazapizm - Unutulacak Dünler

7. Murda & Ezhel - Bi Sonraki Hayatımda Gel

8. Norm Ender - Mekanın Sahibi

9. Ceza - Suspus

10. Sagopa Kajmer - 366. Gün

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11. No. 1 - Hiç Işık Yok ft. Melek Mosso

12. Canbay & Wolker - Elbet Bir Gün

13. Velet - Salına Salına

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