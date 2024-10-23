Bu Rap Şarkılar 100 Milyonu Geçti: Tekrar Tekrar Dinlediğimiz 13 Rap Şarkı
Bu Rap Şarkılar 100 Milyonu Geçti: Tekrar Tekrar Dinlediğimiz 13 Rap Şarkı
Bu rap şarkılar 100 milyonu geçti bile. Yayınlandıkları andan itibaren, radyolarda, kumsallarda ve kulaklıklarımızda tekrar tekrar dinlediğimiz şarkılar.
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1. Ben Fero - Demet Akalın
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2. Reynmen - Ela
3. Eypio & Burak King - Günah Benim
4. Mero - Olabilir
5. Heijan ft. Muti - Yansın Geceler
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6. Gazapizm - Unutulacak Dünler
7. Murda & Ezhel - Bi Sonraki Hayatımda Gel
8. Norm Ender - Mekanın Sahibi
9. Ceza - Suspus
10. Sagopa Kajmer - 366. Gün
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