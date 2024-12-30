Bu Orta Seviye Zorluktaki Osmanlı Tarihi Testinden Full Çekebilir misin?
Bu Orta Seviye Zorluktaki Osmanlı Tarihi Testinden Full Çekebilir misin?
Osmanlı tarihi hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Bu 13 soruluk zorlu testte kendini sınayabilirsin! Tam puan alabilecek kadar iddialı mısın? En detaylı ve düşündürücü sorular seni bekliyor. Haydi bilgini kanıtla!
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1. Osmanlı Devleti’nde ilk defa divan teşkilatını kim kurdu?
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2. Osmanlı’da ilk altın para hangi padişah döneminde bastırılmıştır?
3. Osmanlı’da ilk kez Kanunname-i Ali Osman hangi padişah tarafından hazırlanmıştır?
4. Lehistan Seferi hangi padişah döneminde oldu?
5. Osmanlı Devleti’nin ilk halifesi kimdir?
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6. 12. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarihçisi kimdir?
7. Osmanlının Resmi Dili Ne Zaman Türkçe Oldu?
8. Osmanlı Devleti’nde Çandarlı Halil Paşa neden idam edilmiştir?
9. Osmanlı’da ilk büyük donanma yenilgisi hangi savaşta alınmıştır?
10. Osmanlı padişahlarından hangisi şiirlerinde “Muhibbi” mahlasını kullanmıştır?
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11. Osmanlı Devleti’nde “Enderun Mektebi” hangi amaçla kurulmuştur?
12. Osmanlı tarihinin en kısa süren padişahlığı kim yapmıştır?
13. Osmanlı Devleti’nde ilk dış borç hangi padişah döneminde alındı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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