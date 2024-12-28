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Edebiyat Aşıklarının Bayılacağı Eğlenceli Test!

Edebiyat Aşıklarının Bayılacağı Eğlenceli Test!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 17:22

Edebiyat tutkunları buraya! Şimdi edebiyat bilginizi eğlenceli bir testle sınıyoruz. Sadece yazarların isimlerini ezbere bilmek yetmez; biraz derinlere iniyoruz. Bakalım bu 13 soruluk testte full çekebilecek misiniz? Cevaplarınız doğruysa harikasınız; değilse yeni şeyler öğrenmenin keyfini çıkaracaksınız. 

Hazırsanız edebiyat dünyasına dalıyoruz!

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1. Nazım Hikmet’in “Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine” dizeleri hangi şiirinden alınmıştır?

1. Nazım Hikmet’in “Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine” dizeleri hangi şiirinden alınmıştır?

2. Divan edebiyatında, “aşıkların sevgiliyi anlatırken abartılı betimlemeler yaptığı” kavram nedir?

2. Divan edebiyatında, “aşıkların sevgiliyi anlatırken abartılı betimlemeler yaptığı” kavram nedir?

3. Bir edebiyat festivalinde sahnede şu üç yazar var: Franz Kafka, Gabriel Garcia Marquez ve Fyodor Dostoyevski. Ne tür bir diyalog beklenir?

3. Bir edebiyat festivalinde sahnede şu üç yazar var: Franz Kafka, Gabriel Garcia Marquez ve Fyodor Dostoyevski. Ne tür bir diyalog beklenir?

4. Türk edebiyatında günlük türünün ilk örneği olarak kabul edilen eser hangisidir?

4. Türk edebiyatında günlük türünün ilk örneği olarak kabul edilen eser hangisidir?

5. Hangi eser “Dünyanın ilk romanı” olarak kabul edilir?

5. Hangi eser “Dünyanın ilk romanı” olarak kabul edilir?
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6. İnsan ne ile yaşar? eseri hangi yazara aittir?

7. Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı tiyatro oyununun yazarı kimdir?

7. Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı tiyatro oyununun yazarı kimdir?

8. Suç ve Ceza romanında Raskolnikov’un mesleği nedir?

8. Suç ve Ceza romanında Raskolnikov’un mesleği nedir?

9. Dante’nin İlahi Komedya adlı eserinde cehennemi temsil eden bölümün adı nedir?

9. Dante’nin İlahi Komedya adlı eserinde cehennemi temsil eden bölümün adı nedir?

10. Türk edebiyatında mesnevi türünün ilk örneği hangi eserdir?

10. Türk edebiyatında mesnevi türünün ilk örneği hangi eserdir?
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11. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanındaki Selim Işık karakteri hangi edebi akıma daha yakın bir portre çizer?

11. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanındaki Selim Işık karakteri hangi edebi akıma daha yakın bir portre çizer?

12. Bir Delinin Hatıra Defteri adlı eser hangi yazar tarafından kaleme alınmıştır?

13. Franz Kafka’nın eserlerinde sıkça işlenen tema nedir?

13. Franz Kafka’nın eserlerinde sıkça işlenen tema nedir?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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