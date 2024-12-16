Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgin Var?
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgin Var?
Türkiye Cumhuriyeti tarihi köklü bir geçmişe sahip ve pek çok önemli olayı barındırıyor. Bu tarihi daha iyi anlayabilmek için yapılacak bir test hem eğlenceli hem de öğretici olabilir. Hazırsanız Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine bilginizi test etme zamanı!
Haydi Başlıyoruzzz!!!
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1. 1921’de Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması’nın en önemli sonucu nedir?
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2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası olarak kabul edilen 1924 Anayasası’nda yer almaz?
3. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk adlı eserdeki olaylar hangi yılları kapsamaktadır?
4. 1934’te kabul edilen “Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı” hangi yasayla mümkün olmuştur?
5. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’ye hangi konuda haklar tanımıştır?
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6. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk çok partili seçimleri hangi yılda yapılmıştır?
7. Türkiye’de çok partili hayata geçişin önünü açan, 1946 seçimlerinde kurulan siyasi parti hangisidir?
8. 1924 anayasasında egemenliğin kimde olduğu vurgulanmıştır?
9. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihte hazırlanmıştır?
10. Atatürk'ün İsmi Bazı Resmi Belgelerde Nasıl Geçiyor?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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