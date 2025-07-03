Bu Müzik Testini Yalnızca Kulağı Sağlam Olanlar Geçebilecek!
Popüler kültür bilgisiyle bu test geçilmiyor! Gerçek müzikseverler, detaylarda saklı o bilgileri hatırlayabilecek mi bakalım. Kulağını, hafızanı ve müzik arşivini zorlayacak sorular seni bekliyor!
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Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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Şimdi de yaşını öğrenelim!
1. Billie Eilish’in çıkış şarkısı olarak bilinen ve onu dünya çapında tanıtan parça hangisiydi?
2. Spotify 2020’de en çok dinlenen global sanatçı olarak kimi açıkladı?
3. Aşağıdakilerden hangisi bir müzik enstrümanı değildir?
4. "Another Brick in the Wall” şarkısı hangi grubun parçasıdır diye sorsak?
5. Şimdi soruları biraz zorlaştıralım! “Reversed cymbal” efekti ne tür bir atmosfer yaratmak için kullanılır?
6. Aşağıdaki ses aralıklarından hangisi bir insanın genellikle algılayabildiği frekans aralığına daha yakındır?
7. Zamanın büyük olaylarından birini soralım. Hangi grup albümünü sadece iTunes üzerinden herkese bedava dağıttığı için kullanıcıların tepkisini çekti?
8. Son sorudayız! Bu ses efektlerinden hangisi vokale “boğuk” bir derinlik ve yankı hissi katar?
Bu testi bitirdiğine göre bir odyofil olmalısın!
Bilemedin, tekrar dener misin?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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