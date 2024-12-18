Bu Kez Üzüldük: Zeki Demirkubuz'un Filmi Hayat, Oscar'a Aday Gösterilmedi!
Bu Kez Üzüldük: Zeki Demirkubuz'un Filmi Hayat, Oscar'a Aday Gösterilmedi!
Türkiye'nin Oscar aday adayı olarak gösterdiği Hayat filmiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip kaçan bir genç kızın hayatının anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Zeki Demirkubuz oturuyordu. Filmle ilgili olarak “Oscar için umut yok” diyen Demirkubuz, öngörüsünde haklı çıktı. Film, En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterilmedi.
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Miray Daner, Burak Dakak, Cem Davran gibi önemli isimlerin rol aldığı Hayat filmi, Zeki Demirkubuz efsaneleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı.
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Ülkemizde büyük beğeniyle izleyen film, Oscar için aday adayı olarak gösterilmişti.
Kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip kaçan Hicran'ın hikayesinin anlatıldığı filmle ilgili olarak umutlansak da, yönetmen Zeki Demirkubuz "Oscar için umut yok" açıklamasında bulunmuştu.
Oscar adaylarının belli olmasının ardından ne yazık ki öngörüsünde haklı çıktı. Hayat filmi En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adaylığı alamadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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