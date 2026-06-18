Bu Kahve Terimlerini Bulabilecek misin?
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Herkes kahve içmeyi seviyor, aramızda kahve içmeden ayılamayanlar da var. 🙄 Peki kahve hayatının vazgeçilmezi mi? Eğer öyleyse kahveyle bir hayli içli dışlısın demektir. O halde birçok kahve terimine de hakim olman gerekiyor. Bu konuda gerçekten iddialıysan bu testte bilgini ölçüyoruz. Haydi başlayalım! 👇
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1. 'Acidity' terimi kahvede neyi ifade eder?
2. 'Bloom' terimi hangi süreci ifade eder?
3. Peki, cold brew tam olarak nedir?
4. Affogato nedir?
5. Macchiato kelimesinin anlamı nedir?
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6. Ristretto için hangisi doğrudur?
7. Söyle bakalım, single origin kahve ne anlama gelir?
8. 'Pour Over' hangi kahve hazırlama yöntemini ifade eder?
Kahveyle yeni tanışıyor gibisin!
Kahve konusunda oldukça ilgilisin.
Gerçek bir kahve gurmesisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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