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Bu Kahve Terimlerini Bulabilecek misin?

etiket Bu Kahve Terimlerini Bulabilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 09:31
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Herkes kahve içmeyi seviyor, aramızda kahve içmeden ayılamayanlar da var. 🙄 Peki kahve hayatının vazgeçilmezi mi? Eğer öyleyse kahveyle bir hayli içli dışlısın demektir. O halde birçok kahve terimine de hakim olman gerekiyor. Bu konuda gerçekten iddialıysan bu testte bilgini ölçüyoruz. Haydi başlayalım! 👇

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1. 'Acidity' terimi kahvede neyi ifade eder?

2. 'Bloom' terimi hangi süreci ifade eder?

3. Peki, cold brew tam olarak nedir?

4. Affogato nedir?

5. Macchiato kelimesinin anlamı nedir?

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6. Ristretto için hangisi doğrudur?

7. Söyle bakalım, single origin kahve ne anlama gelir?

8. 'Pour Over' hangi kahve hazırlama yöntemini ifade eder?

Kahveyle yeni tanışıyor gibisin!

Kahve içmeyi seviyor olsan da kahve kültürünün teknik tarafına henüz pek hakim değilsin gibi görünüyor. Menüde sık sık gördüğün bazı terimler sana tanıdık gelse de detaylar konusunda biraz zorlanmış gibisin. Ama endişelenme, kahve dünyası oldukça geniş ve öğrenmesi keyifli bir alan. Yeni kahve türleri denedikçe ve farklı demleme yöntemleriyle tanıştıkça bilgin de doğal olarak artacaktır. Bu test senin için güzel bir başlangıç olmuş olabilir!

Kahve konusunda oldukça ilgilisin.

Sen kahve konusunda ortalamanın üzerinde bilgi sahibisin. Bir kafeye girdiğinde menüdeki çoğu terim sana yabancı gelmiyor ve ne sipariş ettiğini biliyorsun. Farklı çekirdek türleri, demleme yöntemleri ve kahve çeşitleri ilgini çekiyor gibi görünüyor. Yine de kahve dünyasının oldukça derin olduğunu söylemek lazım. Birkaç yeni demleme yöntemi öğrenerek veya farklı çekirdekler deneyerek seviyeni daha da yükseltebilirsin.

Gerçek bir kahve gurmesisin!

Gerçek bir kahve gurmesisin!

Kahve terimleri konusunda oldukça iddialısın! Sen, sadece kahve içmekle kalmıyor, kahvenin arkasındaki kültürü ve teknik detayları da yakından takip ediyor gibisin. Büyük ihtimalle yeni kahve dükkanları keşfetmeyi, farklı çekirdekler denemeyi ve kahve hakkında araştırma yapmayı da seviyorsundur. Hatta evde kahve deneyimini bir üst seviyeye taşımayı düşünüyorsan, Philips Cafe Aromis 8000 Serisi gibi farklı kahve çeşitlerini hazırlayabilen tam otomatik kahve makinesi de ilgini çekebilir.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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