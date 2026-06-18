Bu Kahve Terimlerini Bulabilecek misin?

Kahve içmeyi seviyor olsan da kahve kültürünün teknik tarafına henüz pek hakim değilsin gibi görünüyor. Menüde sık sık gördüğün bazı terimler sana tanıdık gelse de detaylar konusunda biraz zorlanmış gibisin. Ama endişelenme, kahve dünyası oldukça geniş ve öğrenmesi keyifli bir alan. Yeni kahve türleri denedikçe ve farklı demleme yöntemleriyle tanıştıkça bilgin de doğal olarak artacaktır. Bu test senin için güzel bir başlangıç olmuş olabilir!