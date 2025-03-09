Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Justin Bieber'la aşk yaşadığı gençlik dönemlerinden bu yana magazin dünyasının aşk hayatını takip etmeyi en sevdiği ünlülerden biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirlerine pek de yakıştırılmayan çift, sosyal medya kullanıcılarının diline sık sık düşüyor biliyorsunuz. Son dönemlerde her paylaşımı ayrı olay olan Gomez, nişanlısı Benny Blanco'nun doğum gününü es geçmeyerek aşk pozlarını ardı ardına sıraladı. Gomez'in aşktan dolup dolup taşan halleri ve sanki herkesi bu aşkın gerçek olduğuna inandırmak istercesine çizdiği imaj ''En aşık sensin, inandık!'' dedirtecek cinstendi.
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Şimdilerde iki çocuk annesi olan Rihanna, hayranları ondan yeni hit parçalar beklerken, o tamamen anneliğine ve yeni kurmuş olduğu markasına odaklanıyor biliyorsunuz. Ünlü yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde RZA ve Riot Rose'un doğdukları günlerden, hastanede çektiği selfie'leri paylaştı. Bu paylaşımı gören kullanıcılar anlık bir şaşkınlık yaşayarak Rihanna'nın üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini ve bu süreçte hamileliğini gizlediğini zannetseler de ünlü yıldızın düştüğü notu okuyunca paylaşımın nedenini anladılar.
Blanco ile Bieber'ın dostlukları geçtiğimiz günlerde tamamen bozulmuş, Justin, ex'inin nişanlısını tek kalemde silerek takipten çıkmıştı. Bu seferki hamle ise Justin'in eşi Hailey'den geldi. Hailey Bieber, Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco ile dalga geçen bir TikTok videosunu kendi hesabından beğendi.
Hollywood’un yıldızlarla dolu dünyasının en genç ve en parlak isimlerinden biri olan Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 doğumlu İngiliz oyuncu ve yapımcı olarak kariyerine çocuk yaşta adım atan birisi. Netflix’in fenomen dizisi 'Stranger Things' ile dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştu kendisi hatırlarsanız. Şimdilerde yaşına göre olgun görünmesini sağlayan bir stile sahip olan ünlü yıldızın gala ve davet görünümlerindeki tercihleri sosyal medyada epey eleştirilmeye başlanmıştı. Brown'u en son The Electric State galasındaki halleriyle sosyal medyanın gündeminde görmüştük. Ünlü yıldız, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince, kendisine yöneltilen eleştirileri sosyal medya hesabından sert bir dille yanıtladı. Brown ''Büyüdüğüm için özür dilemeyeceğim!'' ifadesini kullandı.
2000’li yıllara adeta damga vuran pop müziğin kraliçesi Lady Gaga, günümüzde de sanatıyla konuşulmaya devam ediyor. Pandemi döneminde çıkardığı 'Chromatica' albümüyle bizi 80’lerin disko sounduyla buluşturan Gaga, hayranlarını dans pistine davet etmişti. Yeni albümü 'MAYHEM'in müjdesini 'Abracadabra' single’ıyla veren başarılı sanatçı, 7 Mart’ta albümün tamamını paylaştı. Başlangıçta karanlık pop türünde bir albüm beklerken, Gaga hepimizi büyük bir kaosun içine sürükledi. Farklı yorumlar alan albüm, genel olarak büyük beğeni topladı. Şimdi, 'MAYHEM'’in detaylarına birlikte göz atalım...
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Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın trajik ölümü, Hollywood dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. 26 Şubat’ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunan çiftin ölüm nedeni yapılan araştırmalarla netlik kazandı. Hackman'ın ölümünün kalp hastalığına bağlı olduğu, Arakawa'nın ise hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Arakawa'nın ölümünden bir hafta sonra Hackman'ın vefat ettiği, ünlü oyuncunun ileri derecede Alzheimer hastası olduğu ve eşinin ölümünden haberi olmadığı ifade edildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Kardashian-Jenner ailesi yine magazin dünyasının merkezinde. Kourtney Kardashian ve eski eşi Scott Disick’in 15 yaşındaki oğulları Mason Disick hakkında ortaya atılan ‘baba oldu’ iddiası sosyal medyayı adeta çalkaladı. Mason’a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından yapılan paylaşımlar genç ismin bir çocuğu olduğu yönündeki söylentileri körükledi. Günlerdir sessiz kalan Kardashian-Jenner ailesinden ilk açıklama Kourtney Kardashian’dan geldi. Ünlü reality show yıldızı Instagram hesabından yaptığı net bir açıklamayla iddialara noktayı koydu. İşte detaylar…
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