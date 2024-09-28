Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Elite dizisiyle ünlenen ve şu sıralar yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren Ester Exposito yeni imajıyla gündeme bomba gibi düştü!
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Geçtiğimiz haftalarda Theo James İstanbul'a gelmiş ve hayranlarıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. James'in ardından Joey King de Türkiye’ye geldi! Kardeşinin kına gecesine katılarak mutluluğuna tanıklık eden King, sosyal medya üzerinden bu özel anları paylaştı.
Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sean 'Diddy' Combs geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen suçların ardından tutuklanmış ve Hollywood dünyasının kirli yüzü bir kez daha ortaya dökülmüştü. Para karşılığı birçok dünyaca ünlü isme uyguladığı şantajdan ve istismardan suçlu bulunan Sean Diddy Combs'un bir mağdurunun da Justin Bieber olduğu ortaya çıktı. @hollywoodyüzleri isimli hesap dava hakkındaki detayları yaptığı paylaşımla aktardı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 2016 yılından beri birlikte olduğu nişanlısı Orlando Bloom’u "kandırabilmek" için büyüye başvurduğunu açıkladı. Bu itiraf, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve çiftin ilişkisiyle ilgili merakları artırdı.
Podyumları bıraktığını söyleyen, ilişkisini rayına oturtan ve son olarak kendi markasını çıkartan Bella Hadid, Paris Moda Haftasında bir sürpriz yaparak karşımıza çıkmıştı. Dünyaca ünlü model takım elbiseli görünümüyle Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na benzetildi!
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Lana Del Rey, aşklarının ortaya çıkmasından sadece bir ay sonra timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile nikâh masasına oturdu!
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