Bu Hafta Sonu Keyfini Yerine Getirecek Öneri Testin Sonunda!
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Tüm hafta koşturduktan sonra hafta sonu insan keyif yapmak istiyor. Sen de soruları yanıtla, hafta sonu keyfini yerine getirecek bir öneride bulunalım!
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1. Hafta sonu sabahına nasıl başlamak istersin?
2. Haftanın yorgunluğunu atmanın senin için en etkili yolu ne?
3. Bir arkadaşın sana son dakika mesaj attı: Hadi dışarı çıkıyoruz! Ne dersin?
4. Hangisinin atmosferi sana daha çekici geliyor?
5. Müzik zevkini hangi ifade daha iyi tanımlar?
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6. Bu içeceklerden birini seç bakalım!
7. Bir etkinlikten çıkınca ilk ne yaparsın?
8. Son olarak, şu an içinden geçen en büyük istek nedir?
Anyma konseri senin keyfini yerine getirecek!
Mozaik lamba atölyesi senin keyfini yerine getirecek!
Müzeye gitmek senin keyfini yerine getirecek!
Büyüleyici bir müzikal senin keyfini yerine getirecek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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