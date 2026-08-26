Bu Hafta Sonu Keyfini Yerine Getirecek Öneri Testin Sonunda!

LOI Mozaik Lamba Atölyesi, yaratıcılığını ortaya çıkarabileceğin keyifli bir deneyim sunuyor. Mozaik parçalarını bir araya getirerek kendi lambanı tasarlarken günlük hayatın koşturmacasından da biraz uzaklaşabilirsin. Üstelik etkinlik sonunda yalnızca güzel bir hafta sonu geçirmiş olmayacak, kendi emeğinle ortaya çıkardığın bir tasarımla eve döneceksin. Sanata biraz daha yakından bakmak ve bu kez kendi eserini yaratmak istiyorsan, bu etkinlik tam sana göre! Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.