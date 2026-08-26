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Bu Hafta Sonu Keyfini Yerine Getirecek Öneri Testin Sonunda!

etiket Bu Hafta Sonu Keyfini Yerine Getirecek Öneri Testin Sonunda!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 20:31
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Tüm hafta koşturduktan sonra hafta sonu insan keyif yapmak istiyor. Sen de soruları yanıtla, hafta sonu keyfini yerine getirecek bir öneride bulunalım!

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1. Hafta sonu sabahına nasıl başlamak istersin?

2. Haftanın yorgunluğunu atmanın senin için en etkili yolu ne?

3. Bir arkadaşın sana son dakika mesaj attı: Hadi dışarı çıkıyoruz! Ne dersin?

4. Hangisinin atmosferi sana daha çekici geliyor?

5. Müzik zevkini hangi ifade daha iyi tanımlar?

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6. Bu içeceklerden birini seç bakalım!

7. Bir etkinlikten çıkınca ilk ne yaparsın?

8. Son olarak, şu an içinden geçen en büyük istek nedir?

Anyma konseri senin keyfini yerine getirecek!

Anyma konseri senin keyfini yerine getirecek!

Anyma Presents ÆDEN, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Ataköy Marina Arena’da gerçekleşecek. Anyma’nın elektronik müziği; dijital sanat, görsel efektler, teknoloji ve sinematik anlatımla bir araya getiren ÆDEN gösterisi, müziği yalnızca dinlemek yerine deneyimlemeyi vadediyor. Eğer elektronik müziğin yanında görsel şovları ve atmosferi de önemsiyorsan, bu etkinlik tam senlik. Dans etmeye giderken biraz da geleceğe göz atmış olacaksın. Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Mozaik lamba atölyesi senin keyfini yerine getirecek!

Mozaik lamba atölyesi senin keyfini yerine getirecek!

LOI Mozaik Lamba Atölyesi, yaratıcılığını ortaya çıkarabileceğin keyifli bir deneyim sunuyor. Mozaik parçalarını bir araya getirerek kendi lambanı tasarlarken günlük hayatın koşturmacasından da biraz uzaklaşabilirsin. Üstelik etkinlik sonunda yalnızca güzel bir hafta sonu geçirmiş olmayacak, kendi emeğinle ortaya çıkardığın bir tasarımla eve döneceksin. Sanata biraz daha yakından bakmak ve bu kez kendi eserini yaratmak istiyorsan, bu etkinlik tam sana göre! Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Müzeye gitmek senin keyfini yerine getirecek!

Müzeye gitmek senin keyfini yerine getirecek!

Pera Palace Hotel’in 101 numaralı Atatürk Müze Odası, Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul ziyaretleri sırasında konakladığı ve çalıştığı tarihi odayı ziyaret etme fırsatı sunuyor. Odada Atatürk’ün kişisel eşyaları, kitapları, kendisine gönderilen armağanlar ve dönemin gazete ve dergileri sergileniyor. Üstelik müze ziyaretinin ardından Pera Palace Hotel’in tarihi atmosferinde bir kahve molası vererek günü tamamlayabilirsin. Biletlere Passo üzerinden ulaşabilirsin.

Büyüleyici bir müzikal senin keyfini yerine getirecek!

Büyüleyici bir müzikal senin keyfini yerine getirecek!

The Bodyguard, BKM ve Zorlu PSM iş birliğiyle ilk kez Türkiye’de sahneleniyor ve 11-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyiciyle buluşuyor. Whitney Houston ve Kevin Costner’ın unutulmaz filminden uyarlanan müzikal, güçlü hikayesini müzik tarihine damga vurmuş şarkılarla birleştiriyor. Gösterinin orijinal dili İngilizce olacak ve performans boyunca Türkçe üst yazı kullanılacak. Eğer tiyatroda hikaye kadar müzik, sahne ve gösteri de ilgini çekiyorsa, bu etkinlik hafta sonu planının yıldızı olabilir. Etkinlikle detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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