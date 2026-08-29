Bu Grupların İlk Albümlerini Tahmin Edebilecek misin?

Sen metal dinliyorsun ama konu grupların ilk albümlerine gelince biraz error vermiş gibisin. 🙄 Muhtemelen bir grubu keşfettiğinde ilk iş en popüler şarkılarını açıyor, sonra da güncel albümlerine geçiyorsun. Aslında çoğu kişinin yaptığı da tam olarak bu. Ama ilk albümler, grupların nasıl başladığını görmek için bambaşka bir deneyim. Hele ki metal müziği yeni keşfetmeye başladıysan! Belki bu test sayesinde daha önce hiç dönüp bakmadığın birkaç albümü dinlemek istersin. Kim bilir, belki birkaç ay sonra aynı testi çözsen bu kez çok daha yüksek bir puan alırsın.