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Bu Grupların İlk Albümlerini Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Grupların İlk Albümlerini Tahmin Edebilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 21:17
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Metal dünyasında bazı ilk albümler vardır ki bir grubun gelecekte nasıl bir efsaneye dönüşeceğinin adeta habercisidir. Kimisi daha ilk albümünde fark yaratırken, kimisi yıllar sonra zirveye ulaşmıştır. Peki sen bu grupların kariyerlerinin başlangıcına ne kadar hakimsin? Bakalım metal müzik arşivin düşündüğün kadar sağlam mı? 👇

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1. Opeth'in ilk stüdyo albümü hangisi?

1. Opeth'in ilk stüdyo albümü hangisi?

2. Gojira'nın ilk albümü hangisiydi? 🤔

2. Gojira'nın ilk albümü hangisiydi? 🤔

3. Ghost'un ilk albümünü hatırlıyor musun?

3. Ghost'un ilk albümünü hatırlıyor musun?

4. Soen'in ilk albümü hangisi?

4. Soen'in ilk albümü hangisi?

5. Katatonia'nın ilk stüdyo albümü hangisi?

5. Katatonia'nın ilk stüdyo albümü hangisi?
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6. Insomnium'un ilk albümünü soralım şimdi de. 👇

6. Insomnium'un ilk albümünü soralım şimdi de. 👇

7. Powerwolf'un ilk albümünü biliyor musun?

7. Powerwolf'un ilk albümünü biliyor musun?

8. Dimmu Borgir'in ilk stüdyo albümü hangisiydi?

8. Dimmu Borgir'in ilk stüdyo albümü hangisiydi?

9. Son olarak Swallow the Sun'ın ilk albümü hangisi?

9. Son olarak Swallow the Sun'ın ilk albümü hangisi?

Metal yolculuğunun başındasın...

Sen metal dinliyorsun ama konu grupların ilk albümlerine gelince biraz error vermiş gibisin. 🙄 Muhtemelen bir grubu keşfettiğinde ilk iş en popüler şarkılarını açıyor, sonra da güncel albümlerine geçiyorsun. Aslında çoğu kişinin yaptığı da tam olarak bu. Ama ilk albümler, grupların nasıl başladığını görmek için bambaşka bir deneyim. Hele ki metal müziği yeni keşfetmeye başladıysan! Belki bu test sayesinde daha önce hiç dönüp bakmadığın birkaç albümü dinlemek istersin. Kim bilir, belki birkaç ay sonra aynı testi çözsen bu kez çok daha yüksek bir puan alırsın.

Fena değilsin!

Bir metalci olarak hiç de fena sayılmazsın. Metal dünyasına yabancı olmadığın ilk birkaç sorudan zaten belli oluyordu. Eminiz bazı sorularda 'Ya bunu biliyordum, son anda değiştirdim!' diye kendi kendine söylenmişsindir. 😅 Diskografileri takip etmeyi seviyorsun ama bazı albümler yıllar geçtikçe ister istemez akıldan çıkabiliyor. Yine de farklı alt türlerden grupları tanıyorsun ve çoğu soruya da doğru cevap vererek güzel bir iş çıkardın. Biraz daha eski albümlere göz atarsan kısa sürede çok daha iyi seviyeye gelirsin!

Tamam, en metalci sensin!

Öncelikle tebrikler! 👏 Çünkü bu puanı yapmak öyle herkesin kolayca başarabileceği bir şey değil. Sen belli ki grupları sadece dinlemiyor, diskografilerini de en ince ayrıntısına kadar takip ediyorsun. Muhtemelen yeni bir grup keşfettiğinde ilk albümden başlayıp tüm kariyerini sırayla dinleyenlerdensin. Hatta bazı albümlerin çıkış yıllarını ya da kadro değişikliklerini bile ezbere biliyor olabilirsin. Arkadaş ortamında metal muhabbeti açıldığında sözü sana bırakıyorlarsa bunun bir sebebi var. 😎

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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