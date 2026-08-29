Bu Grupların İlk Albümlerini Tahmin Edebilecek misin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Metal dünyasında bazı ilk albümler vardır ki bir grubun gelecekte nasıl bir efsaneye dönüşeceğinin adeta habercisidir. Kimisi daha ilk albümünde fark yaratırken, kimisi yıllar sonra zirveye ulaşmıştır. Peki sen bu grupların kariyerlerinin başlangıcına ne kadar hakimsin? Bakalım metal müzik arşivin düşündüğün kadar sağlam mı? 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Opeth'in ilk stüdyo albümü hangisi?
2. Gojira'nın ilk albümü hangisiydi? 🤔
3. Ghost'un ilk albümünü hatırlıyor musun?
4. Soen'in ilk albümü hangisi?
5. Katatonia'nın ilk stüdyo albümü hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Insomnium'un ilk albümünü soralım şimdi de. 👇
7. Powerwolf'un ilk albümünü biliyor musun?
8. Dimmu Borgir'in ilk stüdyo albümü hangisiydi?
9. Son olarak Swallow the Sun'ın ilk albümü hangisi?
Metal yolculuğunun başındasın...
Fena değilsin!
Tamam, en metalci sensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın