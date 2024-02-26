Bu Görsellerin Sana Çağrıştırdığı Duygulara Göre Şarkı Öneriyoruz!
Bu Görsellerin Sana Çağrıştırdığı Duygulara Göre Şarkı Öneriyoruz!
Sorulardaki görsellerin sana çağrıştırdığı duygulara göre şarkı öneriyoruz. Bizce ilginç bir test olacak.
Hadi başlayalım!
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1. Bu görsel sana ne hissettirdi?
2. Peki ya bu görsele bakınca ne hissettin?
3. Şu görsel ne hissettirdi diye sorsak?
4. Şu görsele bakınca ne hissettin tam olarak?
5. Bu görselde bakınca ne hissediyorsun?
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6. Devam edelim! Şu görselde en çok hangi duyguyu hissettin?
7. Az kaldı! Şuna bakınca ne hissettin?
8. Son olarak bu görsele bakınca içinde hangi duygu belirdi diye sorsak?
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Adele - Lovesong! güllü hakkımı sabah kullandım :)