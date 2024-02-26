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Bu Görsellerin Sana Çağrıştırdığı Duygulara Göre Şarkı Öneriyoruz!

etiket Bu Görsellerin Sana Çağrıştırdığı Duygulara Göre Şarkı Öneriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 20:01

Sorulardaki görsellerin sana çağrıştırdığı duygulara göre şarkı öneriyoruz. Bizce ilginç bir test olacak.

Hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bu görsel sana ne hissettirdi?

1. Bu görsel sana ne hissettirdi?

2. Peki ya bu görsele bakınca ne hissettin?

2. Peki ya bu görsele bakınca ne hissettin?

3. Şu görsel ne hissettirdi diye sorsak?

3. Şu görsel ne hissettirdi diye sorsak?

4. Şu görsele bakınca ne hissettin tam olarak?

4. Şu görsele bakınca ne hissettin tam olarak?

5. Bu görselde bakınca ne hissediyorsun?

5. Bu görselde bakınca ne hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Devam edelim! Şu görselde en çok hangi duyguyu hissettin?

6. Devam edelim! Şu görselde en çok hangi duyguyu hissettin?

7. Az kaldı! Şuna bakınca ne hissettin?

7. Az kaldı! Şuna bakınca ne hissettin?

8. Son olarak bu görsele bakınca içinde hangi duygu belirdi diye sorsak?

8. Son olarak bu görsele bakınca içinde hangi duygu belirdi diye sorsak?
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s.rtc

Adele - Lovesong! güllü hakkımı sabah kullandım :)