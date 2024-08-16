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Bu Genel Kültür Testinde Beyninin Her İki Tarafını Kullananlar Başarılı Olacak!

Bu Genel Kültür Testinde Beyninin Her İki Tarafını Kullananlar Başarılı Olacak!

Genel Kültür Soruları
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.08.2024 - 17:31

Beynin her iki tarafını kullananların full çekeceği genel kültür testi!

Haydiiiii!

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1. Çölden esen sıcak rüzgara ne isim verilir?

1. Çölden esen sıcak rüzgara ne isim verilir?

2. Hangisi arkeolojide tarihlendirme yöntemlerinden biri değildir?

2. Hangisi arkeolojide tarihlendirme yöntemlerinden biri değildir?

3. Alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan kırmızı renkli boya hangisidir?

3. Alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan kırmızı renkli boya hangisidir?

4. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin tarihi nedir?

4. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin tarihi nedir?

5. Ham petrolün ana maddelerini hangileri oluşturur?

5. Ham petrolün ana maddelerini hangileri oluşturur?
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6. İlk Osmanlı padişahı kimdir?

6. İlk Osmanlı padişahı kimdir?

7. Buz halinden buhar haline geçen suyun hangi özelliği değişmez?

7. Buz halinden buhar haline geçen suyun hangi özelliği değişmez?

8. Hangisi karından bacaklılar sınıfına girer?

8. Hangisi karından bacaklılar sınıfına girer?

9. Cumhuriyetin ilk kağıt paraları merkez bankası henüz Türkiye'de olmadığı için nerede basılmıştır?

9. Cumhuriyetin ilk kağıt paraları merkez bankası henüz Türkiye'de olmadığı için nerede basılmıştır?

10. Hangisi bir soy gaz değildir?

10. Hangisi bir soy gaz değildir?
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11. Hareketli bir cismin birim zamandaki hızında meydana gelen değişime ne denir?

11. Hareketli bir cismin birim zamandaki hızında meydana gelen değişime ne denir?

12. "Romanşça" hangi ülkede resmim dil olarak kullanılmaktadır?

12. "Romanşça" hangi ülkede resmim dil olarak kullanılmaktadır?

13. Kireç taşı ana kayasının çökmesinden kaynaklanan doğal çukurlara ne isim verilir?

13. Kireç taşı ana kayasının çökmesinden kaynaklanan doğal çukurlara ne isim verilir?

14. Tarihte, Dünya'yı evrenin merkezi olarak kabul eden görüşe ne ad verilir?

14. Tarihte, Dünya'yı evrenin merkezi olarak kabul eden görüşe ne ad verilir?

15. Kendi ismiyle anılan dinin kurucusu olan Zerdüşt hangi bölgede yaşamıştır?

15. Kendi ismiyle anılan dinin kurucusu olan Zerdüşt hangi bölgede yaşamıştır?
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16. Papirüs olarak adlandırılan ve kağıda benzeyen malzeme neden yapılmıştır?

16. Papirüs olarak adlandırılan ve kağıda benzeyen malzeme neden yapılmıştır?

17. Kutsal Roma Devleti'ni imparatorluğa çeviren kral hangisidir?

17. Kutsal Roma Devleti'ni imparatorluğa çeviren kral hangisidir?

18. "Goriot Baba", "Vadideki Zambak" adlı romanlarıyla tanınan yazar kimdir?

18. "Goriot Baba", "Vadideki Zambak" adlı romanlarıyla tanınan yazar kimdir?

19. Notaların üzerine yazıldığı dizek, kaç çizgiden oluşur?

19. Notaların üzerine yazıldığı dizek, kaç çizgiden oluşur?

20. Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası trafik plaka kodu hangisidir?

20. Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası trafik plaka kodu hangisidir?

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