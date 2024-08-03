Bu Gece Son! MasterChef Ana Kadroya Giren 20. Yarışmacı Belli Oldu
Bu Gece Son! MasterChef Ana Kadroya Giren 20. Yarışmacı Belli Oldu
MasterChef ana kadro heyecanı bu akşam son buldu. 3 Ağustos akşamı yayınlanan programda ana kadroya giren son isim belli oldu. MasterChef ana kadroya 20. sıradan giren yarışmacı kim? Detaylar içerikte!
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MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 3 Ağustos akşamı yayınlanan programda yarışmacılar son önlüğü kapmak için kıyasıya mücadele verdi.
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Mehmet ve Danilo Şef'in "Son şans, son fırsat!” uyarısında bulunduğu programda yarışmacılar ilk etapta taş kadayıf tabağı çıkardılar. Ardından yaratıcılıklarını sergiledikleri etaba geçtiler.
Şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını bezelye ve araka ile göstermelerini istedi. Bu aşamanın ardından ise son üçe Mehmet, Sevim ve Nevzat kaldı.
Mehmet, Danilo ve Somer şefin değerlendirmesinin ardından Mehmet üçüncü oldu. Şefler Mehmet'e yedeklerde de şansının olabileceğini dile getirdi.
Yarışmada gecenin bütün zorlu aşamalarından sonra kazanan ve MasterChef ana kadrosuna 20. sıradan giren isim Nevzat oldu. Nevzat duygularını "Olması lazımdı, oldu" diyerek ifade etti.
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