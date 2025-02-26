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Bu Fandom İsimlerin Hangi Müzisyenlere Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Fandom İsimlerin Hangi Müzisyenlere Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 23:13

Müzik dünyasında her sanatçının bir hayran kitlesi vardır ve bazıları o kadar özeldir ki kendilerine bir isim bile bulurlar! Peki bu fandom isimlerinin hangi ünlü müzisyenlere ait olduğunu tahmin edebilir misin?

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Avatars

Beyhive

Bardi Gang

Angels / brat

Fighters

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Kittenz

Team Drizzy

The TN Kids

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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