Bu Fandom İsimlerin Hangi Müzisyenlere Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu Fandom İsimlerin Hangi Müzisyenlere Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Müzik dünyasında her sanatçının bir hayran kitlesi vardır ve bazıları o kadar özeldir ki kendilerine bir isim bile bulurlar! Peki bu fandom isimlerinin hangi ünlü müzisyenlere ait olduğunu tahmin edebilir misin?
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Avatars
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Beyhive
Bardi Gang
Angels / brat
Fighters
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Kittenz
Team Drizzy
The TN Kids
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