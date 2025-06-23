Bu Evet/Hayır Testine Göre Müzik Kulağını Analiz Ediyoruz!
Farklı notaların uçuştuğu, oktav oktav çıkan seslerin olduğu ya da fiziksel bir şekilde öğrenebileceğimiz bir test hazırlayamadık belki ama verdiğin cevaplara göre müzik kulağını analiz edeceğiz.
Hazır mısın?
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1. Bir şarkıyı dinlerken “Davul biraz erken girmiş sanki.” gibi detaylar bazen kulağına takılıyor mu?
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2. Arkadaşların şarkının sözlerini ezberlerken sen melodiye ya da altyapıya daha çok odaklanıyorsun diyebilir misin?
3. Devam edelim! Bir şarkıyı beğenip hemen sonra “Kim yapmış bunu acaba?” diye araştırdığın oluyor mu?
4. Yeni bir şarkıyı ilk dinleyişinde "Hımm, bu notayı biraz farklı bassaymış daha iyi olurmuş." gibi fikirlerin oluyor mu?
5. Hiç kafanın içinde söylediğin bir şarkıyı söylemeyi bırakmakta zorluk çekiyor musun?
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6. Dürüst ol: Sence senden büyük bir şarkıcı olur mu?
7. İzlediğin bir dizi veya filme kendi kendine "Bu şarkı olsaydı çok fena olurdu." diyor musun?
8. Müzik dinlerken bazen sadece kulağın değil vücudun da eşlik ediyor mu? (Ayağınla ritim tutmak serbest tabii.)
9. Az kaldı! Kalabalık bir ortamda arkada çalan şarkının adını kimse anlamazken sen birkaç saniyede şarkıyı bulabiliyor musun?
10. Son sorudayız! Telefon zil sesi ya da çalar saat melodisi seçerken bile bir süre arayıp kulağa en az batanı bulmaya çalışıyor musun?
11. Profesyonel bir şarkıcı olduğunu düşünüyoruz!
12. Müzik kulağın gayet iyi!
13. Bazı sesleri kaçırıyor olabilirsin ama hiç de fena sayılmazsın!
14. Müzik kulağını biraz geliştirebilirsin!
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