Bu Evet/Hayır Testine Göre Müzik Kulağını Analiz Ediyoruz!

Hiç moral bozma çünkü kötü bir şey demeyeceğiz. Kulağın sadece biraz daha fazla müziğe maruz kalmaya ihtiyaç duyuyor. Belki çocukken hep haber izleyen bir evde büyüdün… Kim bilir? Ama şunu söyleyelim: Her şey doğuştan yetenek değil. Dinleyerek, merak ederek, bazen yanlış anlayarak ama denemekten vazgeçmeyerek gelişiyor müzik kulağı. “Ben ritim tutamıyorum ki...” diyorsan bile orada dur... Belki de doğru şarkıyı bulamadın henüz. Kendine bu konuda şans vermeye devam edersen zamanla kulağın da bu işe alışır. Hem zaten hayat bu kadar gürültülüyken arada bir sesleri kaçırmak da o kadar fena sayılmaz. ❤️