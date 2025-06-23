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Bu Evet/Hayır Testine Göre Müzik Kulağını Analiz Ediyoruz!

etiket Bu Evet/Hayır Testine Göre Müzik Kulağını Analiz Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 23:33

Farklı notaların uçuştuğu, oktav oktav çıkan seslerin olduğu ya da fiziksel bir şekilde öğrenebileceğimiz bir test hazırlayamadık belki ama verdiğin cevaplara göre müzik kulağını analiz edeceğiz.

Hazır mısın?

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1. Bir şarkıyı dinlerken “Davul biraz erken girmiş sanki.” gibi detaylar bazen kulağına takılıyor mu?

2. Arkadaşların şarkının sözlerini ezberlerken sen melodiye ya da altyapıya daha çok odaklanıyorsun diyebilir misin?

3. Devam edelim! Bir şarkıyı beğenip hemen sonra “Kim yapmış bunu acaba?” diye araştırdığın oluyor mu?

4. Yeni bir şarkıyı ilk dinleyişinde "Hımm, bu notayı biraz farklı bassaymış daha iyi olurmuş." gibi fikirlerin oluyor mu?

5. Hiç kafanın içinde söylediğin bir şarkıyı söylemeyi bırakmakta zorluk çekiyor musun?

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6. Dürüst ol: Sence senden büyük bir şarkıcı olur mu?

7. İzlediğin bir dizi veya filme kendi kendine "Bu şarkı olsaydı çok fena olurdu." diyor musun?

8. Müzik dinlerken bazen sadece kulağın değil vücudun da eşlik ediyor mu? (Ayağınla ritim tutmak serbest tabii.)

9. Az kaldı! Kalabalık bir ortamda arkada çalan şarkının adını kimse anlamazken sen birkaç saniyede şarkıyı bulabiliyor musun?

10. Son sorudayız! Telefon zil sesi ya da çalar saat melodisi seçerken bile bir süre arayıp kulağa en az batanı bulmaya çalışıyor musun?

11. Profesyonel bir şarkıcı olduğunu düşünüyoruz!

Sahne ışıkları seni bekliyor olabilir... Ya da sen o ışıkları çoktan görmüş gibisin! Müzik kulağın sadece iyi değil, baya gelişmiş. Bir şarkının hangi notadan girdiğini ve nerede hafif falsolu bir geçiş olduğunu fark edebilecek seviyedesin. Belki evde kendi halinle mırıldanıyorsun ama o mırıldanış aslında oldukça sağlam bir performansa dönüşebilir. İçten içe “Ben aslında şarkı söylesem olur.” diyorsan kesinlikle haklısın! Şaka maka, bu sonuç boşuna çıkmadı. Dinlediğini ayırt etme, ritim tutma ve duyduğu melodiyi kafasında devam ettirme gibi refleksler sende güçlü. Hobi olarak başladıysan bile çoktan yarı profesyonel seviyelere geçmiş olabilirsin!

12. Müzik kulağın gayet iyi!

Belki her duyduğunu saniyesinde notaya dökmüyorsun ama kulağın sağlam çalışıyor. Şarkılardaki ince detayları fark ediyorsun ve farklı türler arasında geçiş yaparken de kulağın şaşırmıyor. Bazı arkadaşların bir şarkıyı ilk kez dinleyip “Eh işte.” diyorken sen çoktan “Şarkının bu kısmı baya başarılı olmuş.” gibi şeyler demeye başlamış olabilirsin. Kendi içinde ritmi takip ediyorsun ve ayrıca müziğin ne demek istediğini hissediyorsun. Bazen sadece hissetmek yetiyor zaten. Kısaca: Müziği duymuyorsun, yaşıyorsun. Bu da az bir şey değil!

13. Bazı sesleri kaçırıyor olabilirsin ama hiç de fena sayılmazsın!

Yani öyle “Doğar doğmaz müzikle yoğruldum.” seviyesinde olmayabilirsin ama işin ucundan tutuyorsun gibi. Bazı şarkıları üç kere dinlemeden benimseyemiyorsun belki ama sonunda o ritmi yakalıyorsun. Kimi zaman “Bu herkesin bayıldığı şarkı mıymış ya?” diyorsun ama birkaç gün sonra bir bakmışsın diline dolanmış. Sesler konusunda seçiciliğin olabilir ama bu kötü bir şey değil. Sadece bazen geç ısınıyorsun. Kendi hâlindesin ve müzikle bağın sade ama samimi. Bizce böyle olması, sahnelerde parlamaktan çok daha gerçek bir şey!

14. Müzik kulağını biraz geliştirebilirsin!

Hiç moral bozma çünkü  kötü bir şey demeyeceğiz. Kulağın sadece biraz daha fazla müziğe maruz kalmaya ihtiyaç duyuyor. Belki çocukken hep haber izleyen bir evde büyüdün… Kim bilir? Ama şunu söyleyelim: Her şey doğuştan yetenek değil. Dinleyerek, merak ederek, bazen yanlış anlayarak ama denemekten vazgeçmeyerek gelişiyor müzik kulağı. “Ben ritim tutamıyorum ki...” diyorsan bile orada dur... Belki de doğru şarkıyı bulamadın henüz. Kendine bu konuda şans vermeye devam edersen zamanla kulağın da bu işe alışır. Hem zaten hayat bu kadar gürültülüyken arada bir sesleri kaçırmak da o kadar fena sayılmaz. ❤️

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Ma Belle
Ma Belle
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