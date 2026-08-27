Fırsat maliyeti bir şeyi seçtiğinde vazgeçtiğin en iyi alternatiftir. Sınava çalışmayı ya da işlerini yetiştirmeyi seçtin ama arkadaşlarınla geçireceğin eğlenceli zamandan oldun.
Bu Ekonomik Kavramların Günlük Hayattaki Karşılığını Bulabilecek misin?
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Ekonomi bir noktada karmaşık gelebilir, kabul ediyoruz. Günlük hayatın içinden senaryolar ile sana ekonomiyi biraz basitleştireceğiz. Sandığından daha basit kavramlar var çünkü.
Sorular hemen aşağıda. 👇🏻
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1. Hafta sonu arkadaşlarınla dışarı çıkmak yerine evde oturup sınavına çalışmaya/işleri yetiştirmeye karar verdin. Arkadaşlarınla eğlenme şansını kaybetmen hangi ekonomik kavramla açıklanır?
2. Sinemaya gittin ve film çok kötü çıktı. Parasını verdim sonuna kadar izlemeliyim diyerek salondan çıkmıyorsan aslında hangi hataya düşüyorsun?
3. Çok susadığında içtiğin ilk bardak su sana müthiş bir keyif verirken beşinci bardak suyun seni rahatsız etmeye başlaması hangi prensibi anlatır?
4. En sevdiğin kahvecide favori içeceğinin fiyatı 150 TL'den 300 TL'ye çıktığı için kahve yerine çay içmeye başlaman neye örnektir?
5. Yağmurlu bir günde dışarı çıktığında seyyar satıcıların şemsiye fiyatlarını normalin iki katına çıkarması hangi mekanizmanın sonucudur?
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6. Büyük bir market zincirinin mahalle bakkalına göre ürünleri daha ucuza satabilmesi üretim ve alım hacmi arttıkça maliyetin düşmesiyle ilgilidir. Bu durumun adı nedir?
7. İkinci el bir araba alırken satıcının arabanın tüm kusurlarını bilip senin bilmemen piyasalarda işlemleri zorlaştıran hangi durumu ifade eder?
8. Komşunun evinin önüne çok güzel bir bahçe yapması ve bu sayede senin sokaktan geçerken keyif alman veya evinin değerinin artması ekonomide ne olarak adlandırılır?
9. Bir işte çok iyi olsan bile vaktini sadece o işe ayırıp diğer işler için başkasını tutman hangi ekonomik mantığa dayanır?
10. Yeni bir telefon veya tablet alacaksın ve bütçen kısıtlı. Normalde başka bir markayı daha ucuza alabilirdin ama mevcut cihazlarınla uyumlu çalışsın diye daha pahalı olmasına rağmen aynı markadan şaşmıyorsun. Tüketicinin bir ekosisteme bağımlı hale gelip başka markaya geçişinin zorlaşması ekonomide neyle açıklanır?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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