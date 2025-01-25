Bu Düetler Hala Kulaklarımızda: Çıktığı Andan İtibaren Kendini Dinleten 15 Muhteşem Düet
Bu Düetler Hala Kulaklarımızda: Çıktığı Andan İtibaren Kendini Dinleten 15 Muhteşem Düet
Muhteşem düetler, muhteşem sesler. Bu işbirlikleri etkisini uzunca bir süre hissettirdi, hatta hissettirecek. Dinledikçe daha da çok dinlemek isteyeceğiniz düetler bu listede!
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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
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2. Lana Del Rey & Stephen Sanchez - Until I Found You
3. The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears
4. P!nk - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess
5. Passenger - Let Her Go ft. Ed Sheeran
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6. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna
7. David Guetta - Titanium ft. Sia
8. Nicky Jam & Enrique Iglesias - El Perdon
9. Fifth Harmony - Worth It ft. Kid Ink
10. Taylor Swift - Bad Blood ft. Kendrick Lamar
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11. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
12. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I. & Pharrell
13. Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo
14. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
15. Beyonce - Crazy In Love ft. JAY Z
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