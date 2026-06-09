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Bu Davranışları Yapıyorsan Kendine Yabancılaştın Demektir!

Bu Davranışları Yapıyorsan Kendine Yabancılaştın Demektir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 11:24
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Bazen hayat o kadar hızlı akar ki ne hissettiğimizi, ne istediğimizi ve hatta kim olduğumuzu bile sorgulamayı bırakırız. Kendimize ait olan ses yavaş yavaş kısılır, yerine başkalarının beklentileri, zorunluluklar ve alışkanlıklar gelir. Peki sen kendinle ne kadar bağlantıdasın? Bu davranışlardan kaçını yaptığına bakarak kendine ne kadar uzaklaştığını ortaya çıkarıyoruz!

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Sen kendini çok iyi tanıyorsun!

Sen kendinle iletişim kurmayı başaran kişilerden birisin. Duygularını fark etmeye, ihtiyaçlarını anlamaya ve sınırlarını korumaya özen gösteriyorsun. Elbette zaman zaman herkes gibi yoruluyor ya da kaybolmuş hissediyorsun ancak bu durumlar kalıcı hale gelmiyor. Kendi sesini duyabiliyor, kararlarını verirken içinden gelenleri dikkate alıyorsun. Bu sonuç, kendine yabancılaşmaktan çok kendinle sağlıklı bir bağ kurduğunu gösteriyor. Kendine gösterdiğin bu dikkati koruduğun sürece zor zamanlardan çıkman da daha kolay olacak.

Sen kendinden uzaklaşmaya başlamışsın!

Son zamanlarda hayatının temposu seni biraz kendinden uzaklaştırmış olabilir. Sorumluluklar, beklentiler ve günlük koşuşturma arasında kendi duygularını ikinci plana atmış görünüyorsun. Henüz tamamen kopmuş değilsin ancak iç sesin eskisi kadar net duyulmuyor olabilir. Kendine biraz daha alan açmak, ne hissettiğini fark etmek ve ihtiyaçlarını ertelememek sana iyi gelecektir. Bu sonuç bir alarm değil, daha çok kendine yönelmen gerektiğini hatırlatan nazik bir işaret.

Sen kendine çoktan yabancılaşmaya başlamışsın!

Bu davranışların büyük bir kısmına katılman, uzun süredir kendi duygularınla arana mesafe koyduğunu gösteriyor. Belki de o kadar uzun zamandır başkalarına, sorumluluklara veya sorunlara odaklandın ki kendini ihmal ettiğini fark etmedin. Ne istediğini, neye ihtiyacın olduğunu ya da seni neyin mutlu ettiğini bulmakta zorlanabilirsin. Ancak unutma, bu bağ tamamen kaybolmuş değil. Kendine biraz zaman ayırarak, duygularını dinleyerek ve gerçekten ne hissettiğini sorgulayarak yeniden kendine yaklaşabilirsin.

Sen kendine tamamen yabancısın!

Bu sonuç, uzun zamandır kendini geri plana attığına işaret ediyor. Duyguların, ihtiyaçların ve hayallerin günlük koşuşturmanın altında kalmış olabilir. Kendini anlamakta zorlanmanın, sürekli boşluk hissi yaşamanın veya kendi hayatının dışından izliyormuş gibi hissetmenin nedeni bu olabilir. Ancak bu durum değişmez bir kader değil. Kendine yeniden alan açmak, hislerini yargılamadan dinlemek ve küçük adımlarla kendi merkezine dönmek mümkün. Belki de uzun zamandır başkalarına gösterdiğin ilgiyi biraz da kendine göstermenin zamanı gelmiştir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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