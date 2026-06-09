Bu Davranışları Yapıyorsan Kendine Yabancılaştın Demektir!
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Bazen hayat o kadar hızlı akar ki ne hissettiğimizi, ne istediğimizi ve hatta kim olduğumuzu bile sorgulamayı bırakırız. Kendimize ait olan ses yavaş yavaş kısılır, yerine başkalarının beklentileri, zorunluluklar ve alışkanlıklar gelir. Peki sen kendinle ne kadar bağlantıdasın? Bu davranışlardan kaçını yaptığına bakarak kendine ne kadar uzaklaştığını ortaya çıkarıyoruz!
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Sen kendini çok iyi tanıyorsun!
Sen kendinden uzaklaşmaya başlamışsın!
Sen kendine çoktan yabancılaşmaya başlamışsın!
Sen kendine tamamen yabancısın!
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