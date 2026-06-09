Bu Davranışları Yapıyorsan Kendine Yabancılaştın Demektir!

Bu davranışların büyük bir kısmına katılman, uzun süredir kendi duygularınla arana mesafe koyduğunu gösteriyor. Belki de o kadar uzun zamandır başkalarına, sorumluluklara veya sorunlara odaklandın ki kendini ihmal ettiğini fark etmedin. Ne istediğini, neye ihtiyacın olduğunu ya da seni neyin mutlu ettiğini bulmakta zorlanabilirsin. Ancak unutma, bu bağ tamamen kaybolmuş değil. Kendine biraz zaman ayırarak, duygularını dinleyerek ve gerçekten ne hissettiğini sorgulayarak yeniden kendine yaklaşabilirsin.