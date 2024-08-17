Bu da Üç! Yapay Zekayla Oluşturulan 1984 Yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü de Dillere Düştü
Bu da Üç! Yapay Zekayla Oluşturulan 1984 Yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü de Dillere Düştü
X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filminin 1980'li yıllardaki versiyonlarını tek tek paylaştı. Kullanıcıdan gelen üçüncü film de LOTR hayranlarının dikkatinini çekti. Gelin yapay zekayla hazırlanan filme ne yorumlar gelmiş, hep birlikte bakalım.
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X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi serisinin 1980'li yıllardaki versiyonunu paylaşmaya başlamıştı.
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Ardından vakit çok geçmemiş ve 2002 yılında vizyona giren Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'nin 1983 versiyonunu paylaşmıştı.
Tabii serinin bu üçüncü filmi de diğer filmler gibi LOTR hayranlarının tepkisini çoktan çekti. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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9. "1984 ama Timothy Chalamet Frodo rolünde"
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13. "Aragorn mu yoksa Conan mı olduğundan emin değilim"
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