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Bu da Üç! Yapay Zekayla Oluşturulan 1984 Yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü de Dillere Düştü

Bu da Üç! Yapay Zekayla Oluşturulan 1984 Yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü de Dillere Düştü

film Yapay Zeka
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 21:50

X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filminin 1980'li yıllardaki versiyonlarını tek tek paylaştı. Kullanıcıdan gelen üçüncü film de LOTR hayranlarının dikkatinini çekti. Gelin yapay zekayla hazırlanan filme ne yorumlar gelmiş, hep birlikte bakalım.

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X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi serisinin 1980'li yıllardaki versiyonunu paylaşmaya başlamıştı.

X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi serisinin 1980'li yıllardaki versiyonunu paylaşmaya başlamıştı.

Serinin ilk filmi Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nin 1982 yılında çekilmiş gibi oluşturulduğu yapay zeka versiyonu izleyenler tarafından çok beğenilmişti. İlk filmin içeriğini buradan okuyabilirsiniz:

Ardından vakit çok geçmemiş ve 2002 yılında vizyona giren Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'nin 1983 versiyonunu paylaşmıştı.

Ardından vakit çok geçmemiş ve 2002 yılında vizyona giren Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'nin 1983 versiyonunu paylaşmıştı.

Paylaşım izleyenler tarafından çok ilginç yorumlar almıştı. İkinci filmin içeriğinin detaylarını buradan öğrenebilirsiniz:

Ve sıra geldi üçüncü filme. demonflyingfox adlı kullanıcı X/Twitter'da Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü'nün yapay zekayla oluşturulmuş 1984 versiyonunu paylaştı.

Tabii serinin bu üçüncü filmi de diğer filmler gibi LOTR hayranlarının tepkisini çoktan çekti. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Tabii serinin bu üçüncü filmi de diğer filmler gibi LOTR hayranlarının tepkisini çoktan çekti. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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9. "1984 ama Timothy Chalamet Frodo rolünde"

9. "1984 ama Timothy Chalamet Frodo rolünde"
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13. "Aragorn mu yoksa Conan mı olduğundan emin değilim"

13. "Aragorn mu yoksa Conan mı olduğundan emin değilim"
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