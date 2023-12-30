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Bu da Oldu! Kamyon 10 Metreden Evin Üzerine Uçtu: Sürücü Yaralandı

Bu da Oldu! Kamyon 10 Metreden Evin Üzerine Uçtu: Sürücü Yaralandı

Sivas Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.12.2023 - 16:45

Sivas'ta, kontrolden çıkan kamyon 10 metre yükseklikten uçarak, 2 katlı eve çarptı.

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Kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarında ve 10 metre aşağıda bulunan, kimsenin yaşamadığı öğrenilen 2 katlı evin üst kat duvarına çarptı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarında ve 10 metre aşağıda bulunan, kimsenin yaşamadığı öğrenilen 2 katlı evin üst kat duvarına çarptı.

Kamyon, yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düştü. İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon, yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düştü. İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü M.G., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Evin bir bölümünün hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü M.G., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Evin bir bölümünün hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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