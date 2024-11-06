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"Bu Benim Hikayem" Diyeceğiniz 10 Duygusal Parça

etiket "Bu Benim Hikayem" Diyeceğiniz 10 Duygusal Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 19:51

Hayat, çoğu zaman karmaşık duyguların iç içe geçtiği bir yolculuk. Her birimiz, kendimize ait bir hikaye yazıyoruz; bu hikayenin bazı bölümleri neşeyle doluyken, bazıları hüzün ve derin duygularla örülü. İşte bu yüzden, bazen bir şarkı dinlemek, o anı, o duyguyu daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Biz de sizin için, “Bu benim hikayem” diyebileceğiniz, kalbinizi derinden etkileyen 10 duygusal parça derledik.

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1. Sakin - Laleler Beyaz

2. Redd - Dünya

3. Barış Kocatürk & Batu Akdeniz - Vurdum Kendimi Yola

4. Sedef Sebüktekin - Çıplak

5. Pinhani - Yitirmeden

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6. Güncel Gürsel Artıktay - Uzak Yol

7. Ogün Sanlısoy - Umudum Var

8. Yedinci Ev - Napıyorum Bilmiyorum

9. Candan Erçetin - Yalan

10. Zemin kat - Çok Mutsuzum Ama İyiyim

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