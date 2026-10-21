Sonbahar Denilince Akla Gelen Sanatçı: Teoman'ın Gönülçelen Albümünü İnceliyoruz!
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Teoman'ın şarkılarının hepsi birbirinden iyi. Ama bir albüm var ki içindeki her şarkı çok iyi. Gönülçelen albümü Teoman'ın en iyi albümlerinden diyebiliriz aslında. Peki bu albümde neler var?
Bu albümde hangi şarkılar var?
Gönülçelen şarkısı albüme adını veren şarkı!
Tabii ki İstanbul'da Sonbahar şarkısı albümün favorilerinden!
Albümde Teoman'ın yazdıkları dışında şarkılar da var.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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