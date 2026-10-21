article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sonbahar Denilince Akla Gelen Sanatçı: Teoman'ın Gönülçelen Albümünü İnceliyoruz!

etiket Sonbahar Denilince Akla Gelen Sanatçı: Teoman'ın Gönülçelen Albümünü İnceliyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
21.10.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Teoman'ın şarkılarının hepsi birbirinden iyi. Ama bir albüm var ki içindeki her şarkı çok iyi. Gönülçelen albümü Teoman'ın en iyi albümlerinden diyebiliriz aslında. Peki bu albümde neler var?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teoman'ın birçok albümü var.

Tüm albümleri arasında Gönülçelen albümü biraz daha ön planda. Teoman'ın herkesin bildiği en sevilen şarkıları hep bu albümde!

Gönülçelen albümü 2001 yılında yayınlandı.

Bu albüm Teoman'ın 4. albümü. Albümde 10 şarkı bulunuyor. Bu albüm diğerlerinden biraz daha farklı, o yüzden belki de en sevilen albümlerden biri oldu.

Bu albümünün farkı ne peki?

Diğer albümlerine göre Gönülçelen albümündeki şarkılar daha yumuşak yapıda. Teoman'ın sert rock kimliği yerine daha yumuşak ve akustik şarkılar var içinde yani.

Bu albümde hangi şarkılar var?

Albüme adını veren Gönülçelen şarkısı bu albümde elbette. Bunun dışında en çok dinlelen Teoman şarkılarından olan Sevdim Seni Bir Kere, Anlıyorsun Değil mi?, İstanbul'da Sonbahar şarkıları da bu albümde.

Bunun dışında başka şarkılar da var:

  • Doktor

  • İstasyon İnsanları

  • Mavi

  • Hayalperest

  • Soluk Soluğa

  • Zamparanın Ölümü

Gönülçelen şarkısı albüme adını veren şarkı!

Teoman bu albümü Londra'da birçok ünlü sanatçının kaydettiği bir stüdyoda kaydediyor. Yani kayıt süreci Londra'da devam eden bir albüm.

Tabii ki İstanbul'da Sonbahar şarkısı albümün favorilerinden!

Gönülçelen albümündeki tüm şarkılar çok iyi ama İstanbul'da Sonbahar'ın Teoman'ı sevenler için yeri ayrı. Albümün genel havası bir sonbahar temasında. Bu şarkı da albümün temasını en güzel şekilde özetliyor. 

Albümde tam bir sonbahar hüznü var!

Bu sadece şarkının adı dolayısıyla değil tabii. Gönülçelen albümündeki şarkılar hüzünlü ve melankolik. O yüzden sonbahar havasında dinlemeye en uygun albümlerden biri. 

İstanbul'da Sonbahar şarkısı tam bir sonbahar şarkısı!

İstanbul'da Sonbahar şarkısının söz ve müziğini Teoman yapmış. Teoman bu şarkıyı çok sevdiği İstanbul'a yazıyor. Kısa sürede yazdığı şarkı, hepimiz için artık ikonik bir şarkı.

Albümde Teoman'ın yazdıkları dışında şarkılar da var.

Albümde Teoman'ın yazdıkları dışında şarkılar da var.

Gönülçelen albümünde Barış Manço'nun şarkısı Anlıyorsun Değil mi? ve Özdemir Erdoğan'ın Sevdim Seni Bir Kere şarkısı da yer alıyor. Yani Teoman kendi yazdıkları dışında şarkılara da bu albümde yer vermiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın