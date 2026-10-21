Sonbahar Denilince Akla Gelen Sanatçı: Teoman'ın Gönülçelen Albümünü İnceliyoruz!

Tüm albümleri arasında Gönülçelen albümü biraz daha ön planda. Teoman'ın herkesin bildiği en sevilen şarkıları hep bu albümde!

Gönülçelen albümü 2001 yılında yayınlandı.

Bu albüm Teoman'ın 4. albümü. Albümde 10 şarkı bulunuyor. Bu albüm diğerlerinden biraz daha farklı, o yüzden belki de en sevilen albümlerden biri oldu.

Bu albümünün farkı ne peki?

Diğer albümlerine göre Gönülçelen albümündeki şarkılar daha yumuşak yapıda. Teoman'ın sert rock kimliği yerine daha yumuşak ve akustik şarkılar var içinde yani.