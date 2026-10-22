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İlk Notasından Son Notasına Kadar Roman Gibi Akıp Giden Adele'nin 21 Albümü

etiket İlk Notasından Son Notasına Kadar Roman Gibi Akıp Giden Adele'nin 21 Albümü

onedio.mimi - Onedio Editörü
22.10.2026 - 16:01
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Bazı albümleri dinlersin, bazı albümlerin ise resmen içine düşersin. Adele’in 21 albümü kesinlikle ikinci grupta. Bir ilişkinin öfkesiyle başlayıp özleme, pişmanlığa, kabullenişe ve en sonunda insanın boğazına kocaman bir düğüm bırakan o vedaya kadar öyle bir ilerliyor ki albümü baştan sona dinlemek biraz roman okumak gibi. 

Hazırsanız mendilleri yakına alalım; çünkü 21 dünyasına giriyoruz. 🥲

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1. Rolling in the Deep

Albüm daha ilk şarkıda kapıyı yavaşça açmak yerine resmen tekmeyle içeri giriyor. Rolling in the Deep kalbi kırılmış ama köşesine çekilip ağlamaya hiç niyeti olmayan birinin öfkesi gibi. Adele’in vokali yükseldikçe “Sen aslında ne kaybettiğinin farkında değilsin” hissi de büyüyor. Daha ilk parçadan bu hikâyenin sakin geçmeyeceğini anlıyoruz.

2. Rumour Has It

Ayrılık yetmiyormuş gibi bir de dedikodular devreye giriyor! 😅 Rumour Has It tam olarak insanların ilişkin hakkında senden fazla şey bildiğini düşündüğü o sinir bozucu dönemin soundtrack’i gibi.

3. Turning Tables

İşte burada öfkenin sesi biraz kısılıyor ve duygusal taraf ortaya çıkmaya başlıyor. Sürekli karşı tarafın kurallarına göre oynanan bir ilişkide sonunda “Artık yeter” deme hali var.

4. Don't You Remember

Ve geldik ayrılığın o tehlikeli aşamasına: “Gerçekten hiçbir güzel şeyi hatırlamıyor musun?” Adele burada artık kızgın değil; cevabını belki de duymak istemediği soruları soruyor. İlişkide yapılan hataları kabul ederken karşı tarafın neden bir zamanlar âşık olduğunu hatırlamasını istiyor gibi. Gece 02.00’de dinlememeniz konusunda sizi şimdiden uyaralım. 🥲

5. Set Fire to the Rain

Hem yağmur var hem ateş var; Adele duyguları anlatırken fizik kurallarını da çok önemsemiyor belli ki. 😅 Set Fire to the Rain bir ilişki içindeki büyük çelişkilerin şarkısı gibi: Birini çok seviyorsun ama aynı zamanda onun sana iyi gelmediğini de biliyorsun.

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6. He Won't Go

Albümün daha sakin ama içten içe en ağır bölümlerinden birine geliyoruz. Burada sevdiğin insanın bütün kusurlarını bilip yine de ondan vazgeçememe hali var. Hepimizin en az bir kere yaşadığı o saçma kalp-mantık kavgası yani.

7. Take It All

Bu şarkıda Adele resmen duygusal poker masasındaki bütün fişleri ortaya koyuyor. Bir ilişki için her şeyini verdiğini düşünüp karşılığında terk edilmek insanı nasıl hissettirir, onu dinliyoruz.

8. I'll Be Waiting

Albümün ortasında küçük bir umut ışığı yanıyor. I'll Be Waiting, yapılan hataları kabul edip “Belki bir gün yeniden karşılaşırsak bu kez daha iyi olurum” diyebilmenin şarkısı gibi. Önceki parçalardaki ağır havaya göre daha hareketli ama hâlâ o ilişkinin gölgesi peşimizi bırakmıyor. Adele umut ediyor, biz de “Adele yapma, yine üzüleceksin” diye kenardan izliyoruz. 😅

9. One And Only

Romantik ama aynı zamanda biraz çaresiz; yani Adele klasiği diyebiliriz.

10. Lovesong

Diğer şarkılardaki büyük patlamaların aksine burada sevginin daha sakin, yakın ve neredeyse fısıltılı tarafı var. Albüm finalinden hemen önce gelen son huzurlu nefes gibi.

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11. Someone Like You

Ve romanın son sayfasına geldik... Adele burada öfkeyi, hesaplaşmayı ve “Belki geri döner” ihtimalini bir kenara bırakıyor. Karşındaki insan hayatına devam etmiş ve artık senin yapabileceğin tek şey bunu kabul etmek. Bir yandan onun için iyi şeyler diliyorsun, diğer yandan içinde hâlâ küçücük bir şey kırılıyor. 21 başka türlü bitebilir miydi bilmiyoruz ama dört dakikada insanı eski sevgilisi olmayan birine bile özlem duydurabilen Someone Like You ile bitmesi gerçekten acımasızca güzel. 🥲

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