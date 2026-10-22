İlk Notasından Son Notasına Kadar Roman Gibi Akıp Giden Adele'nin 21 Albümü

Ve romanın son sayfasına geldik... Adele burada öfkeyi, hesaplaşmayı ve “Belki geri döner” ihtimalini bir kenara bırakıyor. Karşındaki insan hayatına devam etmiş ve artık senin yapabileceğin tek şey bunu kabul etmek. Bir yandan onun için iyi şeyler diliyorsun, diğer yandan içinde hâlâ küçücük bir şey kırılıyor. 21 başka türlü bitebilir miydi bilmiyoruz ama dört dakikada insanı eski sevgilisi olmayan birine bile özlem duydurabilen Someone Like You ile bitmesi gerçekten acımasızca güzel. 🥲