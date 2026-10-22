İlk Notasından Son Notasına Kadar Roman Gibi Akıp Giden Adele'nin 21 Albümü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı albümleri dinlersin, bazı albümlerin ise resmen içine düşersin. Adele’in 21 albümü kesinlikle ikinci grupta. Bir ilişkinin öfkesiyle başlayıp özleme, pişmanlığa, kabullenişe ve en sonunda insanın boğazına kocaman bir düğüm bırakan o vedaya kadar öyle bir ilerliyor ki albümü baştan sona dinlemek biraz roman okumak gibi.
Hazırsanız mendilleri yakına alalım; çünkü 21 dünyasına giriyoruz. 🥲
1. Rolling in the Deep
2. Rumour Has It
3. Turning Tables
4. Don't You Remember
5. Set Fire to the Rain
6. He Won't Go
7. Take It All
8. I'll Be Waiting
9. One And Only
10. Lovesong
11. Someone Like You
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın